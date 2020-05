V času karantene 19 otrok ukradlo 46 novih avtov

Otroci so ukradli 46 avtomobilov znamk Audi, Infiniti in Lexus.

Življenje v karanteni ni preprosto, odnosi med starši in otroci so vsakodnevno na preizkušnji. Čas, ki bi ga morali otroci preživeti v šoli, zdaj preživljajo doma, a devetnajst otrok iz ameriške zvezne država Severna Karolina je ta čas raje porabilo za krajo avtomobilov. V enem mesecu so izpred prodajnih salonov ukradli 46 novih avtov v skupni vrednosti 1,1 milijona dolarjev (milijon evrov).

Devetnajst otrok, med njimi je imel najmlajši vsega devet let, je v preteklih tednih karanteno in preveč prostega časa namenilo povsem napačnim stvarem. Ukradli so namreč skoraj 50 avtov različnih vrednosti, skupaj pa so bili ukradeni avtomobili vredni več kot milijon dolarjev.

Pogrešajo še šest avtomobilov

Prve tatvine so se zgodile 17. marca v mestu Winston-Salem, nato pa se ponavljale skoraj mesec dni. Na koncu so otroci iz osemnajstih Foto: Infiniti prodajnih salonov ukradli 46 novih avtov znamk Lexus, Audi in Infiniti. Skupna vrednost ukradenih avtov je bila 1,1 milijona dolarjev. Do danes so policisti našli in vrnili skoraj vse ukradene avte, pogrešajo jih še šest.

Kdo vse je sodeloval pri ropih, za zdaj ni povsem jasno. Številna poročila pravijo, da so za vse tatvine odgovorni otroci, stari od devet do šestnajst let. Čeprav jih naj bi bilo v akcije vpletenih devetnajst, so jih sedem zaslišali, štirje so ostali v priporu. Tri otroke so že obtožili, a zanje ni bila odrejena aretacija. Preostalih dvanajst je še v postopku in preiskava še poteka. Če jih bodo spoznali za krive, lahko njihove starše pošljejo tudi v zapor.

Aretirali so tudi 19-letnega Stewarta Binnsa, ki je imel v lasti enega izmed ukradenih avtomobilov. Tudi njegova povezava z ropi trenutno ni znana, a preiskovalci so prepričani, da bodo zadevi prišli do dna.