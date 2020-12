Uradno: to bo nova letalonosilka Francije #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozi so uradno napovedali razvoj nove generacije lastne letalonosilke, ki jo bo poganjala jedrska energija, v morja pa bo zaplula po letu 2038.

Včeraj se je francoski predsednik Emmanuele Macron mudil v tovarni jedrskih reaktorjev Framatome in tam uradno potrdil razvoj nove generacije letalonosilke. Ta bo nasledila zdajšnjo letalonosilko, imenovano po nekdanjem generalu Charlesu de Gaullu. Macron je potrdil tudi jedrski pogon zanjo, kar je znak podpore francoski jedrski industriji.

Ladjo bosta poganjala dva jedrska reaktorja, hitrost bo znašala do 27 vozlov oziroma 50 kilometrov na uro. Foto: Francosko vojaško ministrstvo

Družba za izdelovanje ladij Naval Group je izdelala prve koncepte, kako bo po letu 2038 videti francoska letalonosilka. Osnovni koncept bo ostal enak.

Ladja bo predvidoma dolga 300 metrov, kar je okrog 40 metrov več, kot je dolga zdajšnja letalonosilka, pa je prek Twitterja dodatne podatke razkrila francoska vojaška ministrica Florence Parly.

Zdajšnja letalonosilka Charles de Gaulle Foto: Reuters Ladjo bosta poganjala dva jedrska reaktorja, hitrost bo znašala do 27 vozlov oziroma 50 kilometrov na uro. Podatki so za zdaj še zelo skopi, saj je ladja v zgodnji razvojni fazi. Parlyjeva je dodala, da bo na ladji okrog dva tisoč ljudi. To je približno enako kot na precej manjši ladji Charles de Gaulle.

Na krovu bo prostora za okrog 30 vojaških letal, ki se bodo zanašala na katapultni sistem na principu elektromagnetnega, ne parnega delovanja.

Foto: Francosko vojaško ministrstvo

Foto: Naval Group