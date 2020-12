Uradno: prva električna toyota bo SUV #foto

Platforma e-TNGA omogoča pogon na sprednja, zadnja in vsa štiri kolesa, hkrati pa omogoča uporabo različnih tipov baterij in elektromotorjev, s katerimi se lahko prilagaja vozilom različnih velikosti in zmogljivosti, obljubljajo pri Toyoti.

Več podrobnosti o novem avtomobilu bo znanih v prihodnjih mesecih. Za zdaj uradno še ni znano niti ime, prav tako ne podrobnosti prvega vozila s te platforme. Pri Toyoti sicer že imajo izdelan prvi predserijski primerek in se pripravljajo na začetek serijske proizvodnje.

"Toyota bo v bližnji prihodnosti začela predstavljati paleto novih baterijsko-električnih vozil. V prihodnjih mesecih bo namreč predstavljen novi baterijsko-električni športni terenec. Fleksibilnost in prilagodljivost platforme e-TNGA nam omogoča snovanje in ustvarjanje različnih vozil, ki so vznemirljiva na pogled in za vožnjo," je razložil Kodži Tojošima, eden vodilnih v tovarni ZEV na Japonskem. V tej tovarni bodo avtomobil tudi izdelovali.

Elektromotor bo postavljen spredaj, baterije bodo v dnu vozila.

Platforma omogoča prilagajanje različnim velikostim baterijskih paketov, prav tako tudi pogonu na sprednji ali celo vsa štiri kolesa.