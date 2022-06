Uradno: Peugeotov nov model, znani prvi podatki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot je za zdaj razkril le eno fotografijo svojega novega modela, ki ga bodo razkrili konec junija. To bo peugeot 408, ki ga kljub že uporabljenemu imenu - 408 je namreč na nekaterih trgih Peugeotova limuzina - čaka povsem nova prihodnost. Čeprav ima le eno in ne dveh ničel, bo kupejevski križanec.

Pri Peugeotu bodo torej ponudili avtomobil, ki ga bomo oblikovno lahko primerjali z renault megane conquestom, pa tudi toyoto CH-R, morda tudi električnim volkswagnom ID.5. Tovrstne karoserijske oblike so sicer pred leti prve predstavile premijske znamke.

Novi 408 predvidoma s široko izbiro pogonov

Tehnične podrobnosti za novi peugeot še niso znane. Pričakujemo lahko, da ga bodo izdelali na platformi EMP2. Ta omogoča uporabo več pogonov, torej tako bencinskih in dizelskih motorjev kot tudi priključnohibridni in povsem električni pogon. S te platforme prihajata tudi peugeota 308 in 3008.