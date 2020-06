Uradno konec: to je še zadnji izdelani BMW i8

Epidemija koronavirusa covid-19 je za nekaj mesecev dejansko prestavila slovo tega avtomobila znamke BMW, ki so ga prek študije vision efficientdynamics napovedali že pred 11 leti. Aprila so morali zaustaviti proizovodnjo tovarne v Leipzigu in tako so šele zdaj izdelali zadnje primerke. To je bil i8 roadster modri “portimao blue” barvi.

Izdelali so jih več kot 20 tisoč

BMW je i8 kot kupe in pozneje roadster izdeloval okrog šest let, izdelali pa so skupaj 20.500 avtomobilov. Poslovno sicer i8 za Bavarce ni bil velik uspeh, a zato je v tehnološkem smislu prinesel marsikatere novosti. To je bila potnišk kletka iz ogljikovih vlaken in laserske žaromete. S svojim videzom, futurističnimi vrati in hibridnim pogonom je bil tudi eden najbolj vpadljivih avtomobilov znamke BMW.

Uradno za zdaj neposredni naslednik še ni potrjen, pri BMW pa bi podoben športni avtomobil lahko predstavili leta 2023.