Uradno: Alfa Romeo v 2027 že povsem električna

Alfa Romeo bo čez šest let po zdajšnjih načrtih prodajala le še električne avtomobile in bo imela med premijskimi znamkami Stellantisa najbolj neposredno “električno” vlogo. Agresivna elektrifikacija tudi za znamki DS in Lancia.