Uradna potrditev: Evropo čaka popolna revolucija pogonov

Evropska komisija, evropski parlament in države članice EU so sprejele dogovor, ki potrjuje prvotni predlog evropske komisije - z letom 2035 se v Evropi (domnevno) končuje prodaja novih avtomobilov s termičnimi motorji.

Predlog je bil znan že nekaj mesecev in kot leto preloma, ko naj v Evropi ne bi bilo več mogoče kupiti novega avtomobila z bencinskim ali dizelskim motorjem, postavlja leto 2035. Mnogi proizvajalci so to mejo za svoje avtomobile postavili tudi že pet let prej.

Do leta 2030 bodo morali proizvajalci raven izpustov CO2 znižati za 55 odstotkov (primerjano z letom 2021), kar je mnogo več kot je bil dozdajšnji načrt (37,5 odstotka).

Avtomobilisti bi črtali vmesne standarde Euro7

Tak načrt so zdaj potrdile tri glavne evropske inštitucije. To so Evropska komisija, Evropski parlament in tudi države članice. Na avtomobilski strani trenutno potekajo pogajanja, da bi zamaknili ali pa celo črtali napovedane standarde Euro7. Zaradi navedenih načrtov popolne elektrifikacije so ti standardi, tako predsednik Stellantisa Carlos Tavares, povsem nepotrebni in predvsem odvračajo pozornost od ključnih ciljev transfromacije celotne industrije.

Medtem ko lahko pričakujemo ustrezne strategije tudi za razvoj vodikove tehnologije, ki naj bi v prihodnje sobivala z električnimi pogoni na osnovi baterij, za zdaj strategije ne priznavajo različnih možnosti sintetičnih goriv. Kritiki evropskega načrta opozarjajo, da Evropa zdaj vse adute stavi zgolj na eno tehnologijo (oziroma z vodikom na dve) in da lahko Evropo po letu 2035 preplavijo stari avtomobili. Električni avtomobili so za zdaj namreč precej dražji od bencinsko ali dizelsko gnanih.