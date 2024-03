Upor Italijanov: Porsche mora ustaviti širitev slavnega Narda

Testna steza Nardo ima svetovno slavo, ki so jo Italijani dobili predvsem zaradi krožne steze, ki omogoča doseganje najvišjih hitrosti. Od leta 2021 je lastnik objekta Porsche, ki je želel objekt razširiti in omogočiti gradnjo dodatnih površin predvsem za preizkušanje varnostnih sistemov.

Ti zahtevajo veliko prostora in zato so Nemci želeli krčiti 200 hektarjev tamkajšnjega gozda. Domačini so se s peticijo, ki jo je podpisali 40 tisoč Italijanov, uprli tem načrtom in regionalna oblast bo zdaj že izdana dovoljenja za širitev objekta še enkrat ocenila. Do takrat bodo morali gradbena dela v Nardu ustaviti.

Nemci poudarjajo, da bodo prek naložbe 450 milijonov evrov poskrbeli za dodatne zaposlitve in pomemben gospodarski zagon regiji. Znotraj in zunaj objekta so nameravali postaviti tudi kompenzacijske posaditve novih dreves.

Foto: Porsche

