Ula Furlan ima novega

Ker ceni svoj čas, počitek, mir in občutek svobode, zgovorno lepotico zadnje čase videvamo v odlični družbi izbranega partnerja, s katerim brez slabe vesti razbija vsakdanjo rutino – in to z nasmehom.

Oglasno sporočilo

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija "Z avtomobilom si pač mojster svojih odločitev in razporeditve časa," pravi energična Ula Furlan, ki jo vožnja sprošča: "Ta čudoviti zaprti prostor mi – razen ob 16. uri na ljubljanski obvoznici – predstavlja mini zatočišče, v katerem poslušam glasbo in si spiham možgane."

Šele ko se človek umiri in prisluhne sam sebi, lahko začuti, kaj mu govori srce, in naredi kdaj kaj tudi povsem po svoje.

Zakaj je torej Karoq, novi Škodin SUV, pravo vozilo zanjo?

1. "Ker gre za višji avto, ki je dovolj prostoren, da lahko brez prostorske kombinatorike na hitro vržem vanj potovalke in grem na dolgo pot, ki me ne udari preveč po žepu."

Karoq sodi med večje kompaktne športne terence in križance, ima pa tudi dolgo medosno razdaljo, kar pozitivno vpliva na počutje do petih potnikov. Prtljažni prostor v običajni različici meri kar 521 litrov, s položenimi zadnjimi sedeži pa 1630 litrov. V kombinaciji s sistemom posamično premičnih in odstranljivih zadnjih sedežev VarioFlex se prtljažnik giblje med 479 in 588 litri, z odstranjenimi sedeži pa znaša kar 1810 litrov!

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

2. "Ker je poskočen in odziven. Ko spreminjam prestave, imam v rokah nadzor in takrat se počutim prav seksi."

Karoq ponuja tudi sistem dinamičnega uravnavanja podvozja (DCC) in šest načinov vožnje, od običajnega, dinamičnega, udobnega in varčnega do zimskega.

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

3. "Ker mi omogoča, da delam kjerkoli. Z enim telefonom oziroma prenosnim računalnikom si lahko danes producent lastnega življenja."

Sistem Columbus z 9,2-palčnim zaslonom ima na voljo tudi modul LTE, ki omogoča vzpostavitev najhitrejše internetne povezave. S pomočjo sistema ŠKODA Connect pa ste vedno na tekočem z vremenskimi in prometnimi informacijami, podatki o vašem vozilu (tudi o tem, kje ste ga parkirali), v primeru nesreče pa bo vozilo samo oddalo klic v sili. Poleg tega Karoq omogoča brezžično polnjenje mobilnega telefona in upravljanje infotainment sistema s kretnjami.

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

4. Ker mi omoogoča, da napolnim svoje baterije, ko to potrebujem. Zapeljem se v mir narave ali pa se uležem na sedež ali kar v prtljažnik, berem Murakamija in sem sama s sabo. To je vse. Zelo preprosto, zelo neinstagramično.

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

5. Ker ima električno pomično panoramsko streho, da se lahko dotaknem zvezd ali sijem kot sonce – po navdihu.

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

6. Ker ima ogrevan volan in sedeže, da me nikoli ne zebe.

Poleg tega so tu še druge dobrodošle lastnosti, od virtualnega pedala za odpiranje električno pomičnih vrat prtljažnika do prostoročnega odklepanja, zaklepanja in zagona motorja, električno pomične vlečne kljuke pa tja do praktičnih držal za pijačo, nosilcev za tablične računalnike in dežnika ter stgala za led v pokrovu rezervoarja za gorivo.

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

7. Ker tudi meni pride prav kdaj kaj pomoči – pa naj bo pri vožnji ali pri parkiranju.

Karoq ima številne asistenčne sisteme za vožnjo in udobje, pohvali pa se lahko tudi s 5 zvezdicami EuroNCAP, ki zagotavljajo vrhunsko varnost.

Foto: Miran Juršič za ŠKODA Slovenija

8. "Ker me ne omejuje: od mojih idej je odvisno, kam bova šla pisat spomine. Tudi, če na poti zmanjka asfalta, nama je vseeno."

Karoq ima vrhunski štirikolesni pogon, opremljen z elektronsko zaporo diferenciala, in terenski program vožnje Off-Road