Ukrep Nemcev: vsem bencinskim črpalkam tudi polnilnice

Bencinske črpalke sicer ne sodijo med najbolj priročna mesta za polnjenje električnih vozil. To še posebej velja ob polnjenju na poti in kadar tam niso nameščene 'hitre' polnilnice z enosmernim tokom DC. Širitev polnilnic se marsikje dogaja predvsem v drugih delih mest kot so trgovski centri, restavracije, središča mest.

Nemcem bodo povišali tudi subvencije

Nemci so vseeno zdaj veliko resneje pristopili k pospeševanju prodaje električnih avtomobilov. Po podatkih Reutersa so lani na trgu novih avtomobilov predstavljali le 1,8-odstotni delež (bencinski motorji pa 59-odstotnega). Nemčija je največji evropski avtomobilski trg in letos bo vsaj Volkswagen na ceste poslal svojo dolgo napovedano družino električnih vozil I.D.

Natančni pregled ukrepov v Nemčiji šem ni znan. Pristojni organi ocenjujejo, da za podporo velikoserijskemu trgu potrebujejo vsaj 70 tisoč polnilnih mest in sedem tisoč 'hitrih' polnilnic. Obenem so Nemci povečali subvencijo za prodajo električnih vozil na šest tisoč evrov. To je bil del 130 milijard težke pomoči nemškemu gospodarstvu ob epidemiji koronavirusa covid-19.

Skupaj z dodatkom trgovcev bo lahko kupec prejel do devet tisoč evrov subvencij, te pomoči pa veljajo za električna vozila s ceno do 40 tisoč evrov.