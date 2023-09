Ukrep Francozov proti vozilom s Kitajske: udarec najprej za Dacio?

Francozi so potrdili spremembo podeljevanja subvencij za električne avtomobile, ki so usmerjene predvsem proti tistim, ki jih izdelajo na Kitajskem. Toda prav zato bodo poslabšali konkurenčnost francoske dacie spring, najcenejšega evropskega električnega avtomobila.

Francija sodi med države z najvišjimi subvencijami za nakup novih električnih avtomobilov. Te znašajo od pet do sedem tisoč evrov. Če kupec obenem pridobi bonus za slovo od starega klasičnega avtomobila, lahko znesek naraste vse do deset tisočakov. Po besedah francoskega predsednika Macrona pa letno okrog milijon evrov subvencij roma do kupcev vozil, ki jih izdelajo na Kitajskem in ne v Evropi oziroma še bolje v Franciji.

Nižje subvencije za avtomobile iz Kitajske

Decembra bodo Francozi vpeljali drugačno metodologijo obračuna subvencij. Ta bo upoštevala ogljične izpuste celotne proizvodnje avtomobila. Ker Kitajska elektriko za tovarne večinoma pridobi iz premoga, je ogljični odtis izdelave takega avtomobila večji kot pri modernejših tovarnah v Evropi.

Na Kitajskem izdelujejo vsaj tri električne avtomobile, ki imajo velik pomen za francoski trg - to so dacia spring, MG 4 in tudi določen del Teslinih modelov 3. Francoska vlada bo do decembra objavila razpoložljive subvencije za posamezne avtomobile.

Udarec tudi za francosko dacio spring

Spremembe v subvencijah bodo najbolj opazne pri vozilih v cenovnem razredu pod 25 ali 30 tisočaki, kakršnih pa evropski oziroma francoski proizvajalci z izjemo “kitajske” Dacie še ne izdelujejo. Kljub nižji subvenciji bo MG 4 ostal cenejši od renault megana electric. Po oceni analitikov bi se lahko delež kitajskih avtomobilov na francoskem trgu s trenutnih deset znižal na sedem do osem odstotkov.

Predsednik Renaulta Luca de Meo je nedavno že zavrnil možnost, da bi Dacia proizvodnjo springa preselila v Evropo. Dacia spring je eden najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Evropi. Na drugi strani je MG Motors že izrazil namero, da v naslednjih letih poišče lokacijo za tovarno v Evropi.