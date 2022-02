Ukradli kable: vandali ali lovci na baker?

Tesli so na novi lokaciji superhitrih polnilnic v Kaliforniji ukradli polnilne kable. Za zdaj ni jasno, ali so bili na delu le vandali ali so nepridiprave zamikali dragoceni materiali v kablih.

Tesline polnilne postaje so večinoma nenehno odprte in načeloma zanje tudi nimajo videonadzornega sistema. To je drugače, kot velja za nove tesle model 3 in model Y, ki prek sistema Sentry ves čas spremljajo okolico in v primeru poškodb vozila nepridiprave tudi posnamejo.

Konec lanskega leta je imela Tesla skupno 3.467 polnilnic z več kot 31 tisoč posameznimi priključki. Od leta 2017 so število vseh polnilnic potrojili.

Jih je zamikal baker?

To bi si želeli tudi upravitelji Tesline nove lokacije s superhitrimi polnilnicami V3 v Kaliforniji. Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije ukradenih kablov, ki so jih tatovi očitno odrezali in odnesli stran. Motiv za zdaj še ni znan. Morda so bili na delu vandali, morda pa so storilce zamikali materiali v kablih. Pri teh bi bil prva izbira predvsem baker.