Ukradli električni avto, na črpalki želeli točiti bencin #video

Brazilski tatovi so ukradli avtomobil, a se niso zavedali, da ima električni motor in da bodo 'gorivo' zanj na bencinski črpali zaman iskali. Zaradi nervoze so pritegnili pozornost upraviteljev bencinske črpalke in naposled tudi policije.

Nenavaden pripetljaj se je zgodil v Braziliji, povezan pa je tako z nepodkovanostjo nad avtomobili kot tudi dejstvom, da so električni pogoni v tej državi še skoraj povsem neznani. Šele lani je tam Renault začel kot prvi prodajati avtomobil brez motorja z notranjim izgorevanjem.

Niso vedeli, da se vozijo v kitajskem električnem avtu

Video z nadzorne kamere na bencinski črpalki v Curitibi. Tja se pripelje skupina tatov, ki je malo prej ukradla avtomobil. Želeli so doliti bencin za pobeg. Niso pa opazili, da so za krajo izbrali prav električni avtomobil. To je bil JAC iEV40, ki pa odprtine za dolivanje goriva ni imel.

Potem ko so jo skupaj z uslužbencem bencinske črpalke – ti so vselej prisotni pri dolivanju goriva - okrog vozila neuspešno iskali, se je na črpalko slučajno pripeljala tudi policija. To je pri tatovih povzročilo nemir in kmalu so se odpeljali naprej. Nenavaden položaj je bil uslužbencu črpalke sumljiv in policija je skupino res začela iskati.

Zapuščeni kitajski električni avtomobil so našli na bencinski črpalki v skoraj 100 kilometrov oddaljeni Garuvi. Imel je celo ponarejene registrske oznake, tatovi pa so ravno takrat poskušali zbežati z drugim vozilom. Policija je uspela vse ujeti in jim odvzeti prostost.