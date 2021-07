"Ujet" v tujini, kdaj v Sloveniji? Novost z znano oznako. #video

Medtem ko Ford praznuje stoletnico prisotnosti znamke v Sloveniji in se v Evropi za leto 2030 pripravlja na popoln prehod le še na električna vozila, proti našim cestam počasi pelje tudi nov model mustang mach E. To je Fordov prvi namenski električni avtomobil, ki nosi prepoznavno in pomenljivo ime ter znamko pelje proti novemu obdobju. V tujini je že prejel mnoge pozitivne ocene, avtomobil smo v živo spoznali tudi pred Fordovim salonom na Azurni obali.

Za zdaj natančnejših podatkov o prihodu tega avtomobila še ni, trgovci pa ga nameravajo začeti prodajati proti koncu leta.

Video – kratek sprehod okrog avtomobila

Pri štirikolesno gnanem avtomobilu je nato mogoče izbirati dve različni bateriji. Osnovna (standard range) ima kapaciteto 76 kilovatnih ur (kWh), večja (extended range) pa 99 kWh. Foto: Gregor Pavšič

Natančnejše pa ga je mogoče spoznati in konfigurirati v Avstriji, tudi tamkajšnje cene zanj pa bi lahko služile za približek tistega, kar lahko s tem avtomobilom pričakujemo v Sloveniji. Avstrijci tako mustanga mach E prodajajo z dvema različnima baterijama. Povsem osnovni z enojnim motorjem brez popustov stane slabih 49 tisočakov. Različica z dvojnim motorjem stane vsaj 55 tisoč, različica GT pa 73 tisoč evrov.

Pri štirikolesno gnanem avtomobilu je nato mogoče izbirati dve različni bateriji. Osnovna (standard range) ima kapaciteto 76 kilovatnih ur (kWh), večja (extended range) pa 99 kWh. Manjša po WLTP obljublja doseg do 400, večja pa do 540 kilometrov. Razlika je tudi v sistemski moči pogona (198 ali 258 kW). Štirikolesni mustang mach E bi z manjšo baterijo in brez dodatkov (in brez popustov) stal 55 tisoč evrov.

To je primerljivo s Teslinim modelom 3, ki je letos najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji, njihov model Y (karoserijsko bolj primerljiv s Fordovim modelom) pa je okrog devet tisoč evrov dražji.

Foto: Gregor Pavšič