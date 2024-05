V Španiji so s kamero iz helikopterja ujeli voznika, ki je pri 126 kilometrih na uro za volanom reševal rubikovo kocko.

Današnji novi avtomobili na avtocesti znajo marsikaj, na primer držati razdaljo do vozila pred njim in tudi položaj znotraj prometnega pasu. Povsem drugače pa je z avtomobili letnika 2001, ki mu pripada tudi karavanski peugeot 207 SW. Za volanom takega avtomobila je bil Španec, ki je pri hitrosti 126 kilometrov na uro za volanom reševal rubikovo kocko. Pri tem je obe roki umaknil z volana in se povsem posvetil kocki ter pogovoru s sopotnikom.

Voznika je ujela kamera iz helikopterja španske prometne policije. Za ozaveščanje prometne varnosti so posnetek iz leta 2019 delili z javnostjo. Vsaka tretja prometna nesreča v Španiji, ki se konča s smrtno žrtvijo, je povezana z nezbranostjo za volanom.