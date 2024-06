Udobna finančna rešitev, ki se prilagaja trendom v avtomobilski industriji

Če smo še nedolgo nazaj kupovali DVD-je za ogled filma doma, na to danes v času platform za prenašanje filmov in serij, kot sta Netflix in Voyo, niti ne pomislimo več, saj imamo na voljo hitrejše, ugodnejše in uporabniku prijaznejše alternative. Tehnologija in naše nakupovalne navade se hitro spreminjajo, s tem pa tudi trendi v avtomobilski industriji, kjer je zadnje čase v porastu nova oblika financiranja.

Vse več je govora in povpraševanja po naročniški obliki financiranja vozil, ki jo pri nas poznamo pod imenom poslovni najem, v osnovi pa gre za dolgoročni najem vozila ne glede na to, ali v tako obliko financiranja vstopate kot pravna ali fizična oseba.

Če ste si kadarkoli želeli imeti povsem novo vozilo, ki ga lahko sami izberete in uporabljate, kot da bi bilo vaše, hkrati pa je za vse stroške uporabe ter vzdrževanja poskrbljeno že vnaprej, berite dalje, saj je ta rešitev zdaj na voljo tudi fizičnim osebam/posameznikom.

Spreminjajoče se potrošniške preference v avtomobilski industriji kažejo na rastočo priljubljenost najema vozil v primerjavi s klasičnim lastništvom.

Ta trend je že splošno uveljavljen med podjetji, ki poslovni najem poznajo že vrsto let, postopoma pa se najema poslužujejo tudi posamezniki, saj jim omogoča prilagodljivost in udobje brez dolgoročnih obveznosti. Dolgoročni najem za fizične osebe omogoča, da se vedno vozite s tehnološko najbolj dovršenimi vozili, brez skrbi in obveznosti lastništva.

Kaj je torej dolgoročni najem vozila?

Gre za alternativni način financiranja brez lastništva, ki posameznikom omogoča uporabo vozila brez potrebe po visokem začetnem vložku ali pologu. V fiksni mesečni strošek so vključene številne storitve, kot so vzdrževanje, servisiranje, zavarovanje in menjava pnevmatik. Glavna prednost dolgoročnega najema vozil je to, da lahko takoj dobite povsem novo vozilo, brez dolgotrajnega čakanja na prihranke ali pridobivanja kreditov. Namesto skrbi glede lastništva in nepredvidljivih stroškov, kot so popravila ali padec vrednosti vozila, preprosto plačujete fiksen mesečni znesek, ki že vključuje vse potrebne storitve, ob izteku pogodbe pa vozilo enostavno vrnete ali zamenjate za najnovejši model. To pomeni, da lahko v kar najkrajšem času uživate v vožnji brez strahu pred tveganji in brez skrbi glede prodaje ali menjave vozila.

Posamezniki se za to alternativno rešitev odločajo zaradi želje po optimizaciji in boljšem načrtovanju svojih mesečnih izdatkov. Lastništvo vozila s seboj prinese veliko nepredvidljivih stroškov, vključno z morebitnimi okvarami, rednimi servisi, registracijo, zavarovanjem in drugimi obveznostmi. Pogosto se za te storitve sklepajo ločene pogodbe z različnimi ponudniki na različnih lokacijah. Dolgoročni najem pa omogoča sklenitev pogodbe z vključenimi želenimi storitvami na enem mestu in na enem računu, na podlagi katerega vsak mesec plačujete enak znesek, zato vas nepredvidljivi stroški enostavno ne morejo presenetiti.

Pomembno je omeniti, da je strošek dolgoročnega najema vozila primerljiv s stroškom nakupa ali financiranja vozila prek kredita pri banki. Vendar pa dolgoročni najem prinaša več brezskrbnosti, saj posamezniku ni treba skrbeti za druge obveznosti, povezane z lastništvom.

Kakšne so prednosti dolgoročnega najema vozila?

Dolgoročni najem vozil je prilagodljiva finančna rešitev, saj lahko vsak posameznik prilagodi svojo pogodbo glede na lastne potrebe in želje. Paketi storitev se lahko prilagodijo, odvisno od želenega obsega vzdrževanja, števila prevoženih kilometrov in trajanja pogodbe. Po izteku pogodbe posameznik vrne vozilo in lahko sklene novo pogodbo za dolgoročni najem ter si izbere novo vozilo. To omogoča popolno prilagodljivost glede na spremembe življenjskih okoliščin.

Dolgoročni najem vozil Renault v sodelovanju z Mobilize Financial Services je enostavna izbira za vse, ki iščete naslednje prednosti:

Brez začetnega pologa: Medtem ko druge oblike financiranja običajno zahtevajo začetni polog, dolgoročni najem vozila ne zahteva začetne investicije. Na ta način lahko začnete vožnjo brez nepotrebnih finančnih skrbi.

Medtem ko druge oblike financiranja običajno zahtevajo začetni polog, dolgoročni najem vozila ne zahteva začetne investicije. Na ta način lahko začnete vožnjo brez nepotrebnih finančnih skrbi. Brezskrbnost: Stroški, ki jih ob nakupu vozila velikokrat spregledamo, so stroški vzdrževanja in servisiranja vozil, pnevmatike, registracija, zavarovanja in podobno. Pri dolgoročnem najemu so storitve po vaši izbiri že vključene v ceno mesečnega obroka, tako se lahko z novim vozilom odpeljete brez skrbi.

Stroški, ki jih ob nakupu vozila velikokrat spregledamo, so stroški vzdrževanja in servisiranja vozil, pnevmatike, registracija, zavarovanja in podobno. Pri dolgoročnem najemu so storitve po vaši izbiri že vključene v ceno mesečnega obroka, tako se lahko z novim vozilom odpeljete brez skrbi. Brez lastništva, brez tveganj : Z dolgoročnim najemom vozila ni lastništva in tveganj. Pozabite na skrbi glede izgube vrednosti vozila. Prilagodljivi paketi vam omogočajo načrtovanje prihodnjih stroškov, saj so stroški, povezani z vozilom, že vnaprej znani.

: Z dolgoročnim najemom vozila ni lastništva in tveganj. Pozabite na skrbi glede izgube vrednosti vozila. vam omogočajo načrtovanje prihodnjih stroškov, saj so stroški, povezani z vozilom, že vnaprej znani. Fiksni mesečni strošek najema : Stroški najema so že vnaprej znani in se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo. V mesečni obrok lahko v en račun vključite vse stroške, povezane z vzdrževanjem vozila (kot na primer redno vzdrževanje, pnevmatike, registracija, zavarovanje), kar vam zagotavlja popolno finančno predvidljivost.

: Stroški najema so že vnaprej znani in se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo. V mesečni obrok lahko v en račun vključite vse stroške, povezane z vzdrževanjem vozila (kot na primer redno vzdrževanje, pnevmatike, registracija, zavarovanje), kar vam zagotavlja popolno finančno predvidljivost. Fleksibilnost: Pogodbo lahko prilagodite svojim individualnim potrebam in željam, glede na vključene storitve, predvideno število prevoženih kilometrov in čas trajanja pogodbe. Po izteku najemne pogodbe vozilo preprosto vrnete in najamete novo vozilo ali pogodbo zaključite.

Da je vse skupaj še enostavnejše in preglednejše, si oglejte aktualno ponudbo paketov OSNOVNI, SREDNJI in VELIKI, ki so z naborom vključenih storitev skrbno oblikovani glede na posameznikove potrebe in želje za nemoteno uživanje v vožnji brez nepotrebnih skrbi.

Za še bolj prilagojen paket pa kliknite tukaj in z nekaj koraki pridobite ponudbo za dolgoročni najem za fizične osebe.



