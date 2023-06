Tudi vozilo je potrebno pripraviti na poletno vročino

Oglasno sporočilo

Pripravite vozilo na poletno vročino Foto: Peugeot

Ne glede na to, ali načrtujete potovanje, družinske izlete ali pa vozilo večinoma uporabljate le za vsakodnevno vožnjo v službo in manjše opravke; pravilno vzdrževanje je ključnega pomena za nemoteno in varno poletno vožnjo. Peugeot vam ponuja obsežen kontrolni seznam za pripravo vašega vozila na poletno sezono.

Hladilni sistem igra ključno vlogo pri preprečevanju pregrevanja motorja. Pred nastopom poletne vročine je zato nujno potrebno preveriti nivo hladilne tekočine in morebitno obrabo ali razpoke na ceveh. Če je hladilna tekočina v uporabi dlje časa, razmislite o menjavi. Rebra hladilnika morajo biti čista, da omogočajo pravilen pretok zraka.

Poletna vročina se lahko odraža tudi na stanju akumulatorja v vozilu. Da preprečite nepričakovane okvare priporočamo, da pri pooblaščenemu serviserju preverite napolnjenost akumulatorja, sploh v primeru, če je star več let ali ob vžigu motorja kaže kakršnekoli znake šibkosti. Nekaj minut pri pooblaščenem serviserju, vas lahko reši pred dolgotrajnim čakanjem z vozilom, ki mu je odpovedal akumulator.

Redno preverjanje in menjava tekočin in filtrov je ključnega pomena za pravilno delovanje vašega vozila. To vključuje motorno olje, tekočino za menjalnik, tekočino za servo volan in zavorno tekočino. Za priporočene intervale menjave, preverite priročnik za uporabo vašega vozila oziroma nam pišite.

Cvileči ali škrtajoči zvoki ob zaviranju so lahko znak obrabljenih zavornih ploščic. Pravilno delujoče zavore so bistvenega pomena za varno zavorno pot in optimalen nadzor nad vozilom.

Redno preverjajte tlak v pnevmatikah, vključno z rezervno pnevmatiko, in se prepričajte, da ustreza ravnem, ki jih priporoča proizvajalec. Preverite globino profila in iščite znake neenakomerne obrabe, izbokline ali razpoke.

Preglejte električni sistem vozila, vključno z žarometi, zadnjimi lučmi, smerniki in zavornimi lučmi. Redno čistite tudi zunanje senzorje vozila, da omogočite pravilno in nemoteno delovanje varnostnih sistemov.

Pravilno delujoča klimatska naprava in čisti filtri so nujni za udobno vožnjo v vročih poletnih dneh. Začnite s preverjanjem ravni hladilnega sredstva v sistemu klimatske naprave, saj lahko neustrezno hladilno sredstvo zmanjša učinkovitost hlajenja. Če opazite kakršnekoli znake zmanjšane hladilne zmogljivosti, nenavadne zvoke, smrad ali druge težave pa popravilo raje zaupajte pooblaščenim strokovnjakom. Ti bodo preverili vse ključne komponente delovanja klimatske naprave kot so kondenzator, hladilnik, kompresor klime in stanje plina ter zagotovili njeno optimalno delovanje.

Uporabljajte ustrezno dodatno opremo, ki je narejena točno po meri vašega vozila. Z njo boste vso prtljago ali športne rekvizite na cilj pripeljali varno, opremo pa boste zaradi kakovostne izdelave uporabljali vrsto let.

Poskrbite za ustrezno dodatno opremo. Foto: Peugeot Priprava vozila na poletne dni je ključna za uživanje v brezskrbni poletni vožnji. S preventivnimi vzdrževalnimi pregledi se lahko izognete marsikateremu neljubemu pripetljaju ali nezgodi na cesti, ki se po navadi zgodi takrat, ko najmanj pričakujete. V članku ste lahko prebrali kar nekaj nasvetov, ki jih je vredno upoštevati, če želite da bo vaše vozilo optimalno pripravljeno na prihajajočo poletno sezono. Določene stvari seveda lahko naredite sami in to brez večjih težav, za nekatere pa je vseeno bolje, da jih opravi strokovnjak. Zato vam svetujemo, da pripravo svojega vozila zaupate pooblaščenemu serviserju, ki bo poskrbel, da bo vaše vozilo tudi v poletnem času v najboljši formi. Na servisni pregled se lahko naročite tudi preko spletnega obrazca tukaj.

