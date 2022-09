Tudi danes zastoji na nekaterih mejnih prehodih in avtocestah

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes zastoji. Najdlje čakajo osebna vozila za vstop v Slovenijo na Gruškovju, in sicer od ene do dve uri. Zastoji so tudi ponekod na avtocestah, med drugim na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je trenutno zastoj dolg en kilometer.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 500 metrov, približno toliko je dolg tudi zastoj na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Na mejnem prehodu Obrežje osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do ene ure, do pol ure pa čakajo na prehodih Metlika, Sečovlje, Slovenska vas in Zavrč. Tudi za vstop na Hrvaško so ponekod čakalne dobe, med drugim osebna vozila do pol ure čakajo na mejnih prehodih Obrežje, Jelšane in Sečovlje.

Mejni prehod Sodevci pa je zaradi poplavljenega cestišča zaprt za ves promet.

Zaradi nanosov zemljin in poplav je zaprtih še več drugih odsekov cest, predvsem na jugovzhodu države, prav tako so zaradi posledic deževja omejitve na prometnicah Severne Primorske. Cesta Žaga-Kobarid je namreč zaprta zaradi udora cestišča pri Kobaridu, obvoz za vozila do 3,5 tone je po cesti mimo kampa. Prav tako je na cesti Žaga-Kobarid zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno pri Srpenici.

Zaprta so še lokalna cesta Peške Kandrše-Trata, Zgornji Čačič-Osilnica pri Podvrhu, Metlika-Božakovo na odseku Rosalnice-Radoviči, zaprta je tudi cesta Osilnica-Bosljiva Loka-Gašparci ter cesta Petrina-Mirtoviči na odseku Gašparci-Grivac.