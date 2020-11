Trik z dimom onesnaži bolj kot cela afera Dieselgate

Kot poroča New York Times, je agencija za varstvo okolja v interni raziskavi ugotovila, da okoli pol milijona dizelskih pick-upov proizvede toliko emisij, kot ekvivalent devetih milijonov teh avtov na cesti. Razlog? Pol milijona njihovih lastnikov se namreč zavestno odloči in odstrani številne pripomočke za krotenje izpustov, takšen pick-up pa v zrak pošlje skupaj z oblakom gostega črnega dima 36-krat več izpustov in 21-krat več trdnih delcev.

''To je bistveno bolj alarmantno in razširjeno kot škandal Volkswagna. Zaradi teh tovornjakov je količina onesnaženja bistveno višja,'' je izsledke raziskave komentiral Drew Kodjak, izvršni predsednik mednarodnega sveta za čisti transport.

Pol milijona predelanih pick-upov zelo onesnažuje okolje, celo bolj, kot vsi avtomobili iz afere Dieselgate. Foto: Wikipedia Commons Nekako jim uspe narediti tehnični pregled

Raziskovalna skupina, ki jo vodi Kodjak, je pred leti razkrila nečedno poslovanje skupine Volkswagen in s tem sprožila vrsto preiskav. Afera Dieselgate je močno spremenila pogled na dizelske avtomobile, pospešila prehod na električna vozila in poskrbela za velikansko finančno kazen Volkswagna. Od takrat so proizvajalci pick-upov še pod večjim pritiskom in morajo dosegati stroge emisijske zahteve, zato je še toliko bolj šokantno, da lastniki namerno odstranijo te sisteme in s takšnim ravnanjem dodatno onesnažujejo okolje.

Že velik gost oblak črnega dima sporoča, da nekaj ni v redu, pregled v drobovje pa razkriva številne nepravilnosti. Lastniki namreč vgradijo posebne pripomočke, s katerimi odstranijo sisteme za zmanjševanje izpustov. Ni potrebno poudarjati, takšni sistemi so nelegalni in prepovedani, a lastnikom nekako uspe prelisičiti računalnik na tehničnih pregledih ter varno prestati pregled.

Afera Dieselgate ni imela takšnega vpliva na okolje

Skozi celotno "življenjsko" obdobje ti poltovornjaki v ozračje izpustijo 570 tisoč ton dušikovega dioksida, kar je desetkrat več izpustov NOx, kot so jih v ozračje v ZDA izpustili goljufivi Volkswagni. Predelani poltovornjaki v ozračje izpustijo tudi dodatnih pet tisoč ton saj, ki so v največji meri krivec za številne bolezni dihal.

Znana predelovalca dobila astronomsko kazen

The Diesel Brothers je televizijski resničnostni šov, ki spremlja življenje treh Američanov. Ti med drugim tudi predelujejo in prodajajo velike poltovornjake, ki jih naredijo še večje, glasnejše in jim tudi načrtno "poudarijo" črn dim iz izpušnih cevi. Zaradi kršenja okoljevarstvenih zakonov so v zvezni državi Utah dobili več kot 800 tisoč dolarjev globe.