Tri leta dela za osupljivo obnovo avtomobilske klasike #foto

Porschejev muzej v Stuttgartu je ta mesec predstavil svoj najstarejši model 911, ki so ga pred 53 leti izdelali še pod modelskim nazivom 901 in nosi zavidljivo zaporedno številko 57.

To je najstarejši porsche 911 iz muzeja v Stuttgartu. Izdelali so ga oktobra leta 1964 pod zaporedno številko 57. Foto: Porsche

Porsche je ta mesec po triletni obnovi v Stuttgartu predstavil svoj najstarejši muzejski 911. Foto: Porsche Zakaj 901 in ne 911?

Porsche je naslednika modela 356 zasnoval pod imenom 901. Ko so že začeli s proizvodnjo, se je pojavil spor glede uporabe tovrstne oznake s Peugeotom. Nemci se s pravnim zapletom niso kaj prida ukvarjali, temveč svoj športni avto enostavno poimenovali 911. Postal je ena največjih avtomobilskih ikon vseh časov.

Stari porsche so odkrili v enem izmed nemških skednjev

Vse prve porscheje 911 so torej izdelali še kot porsche 901, prodajali pa nato že pod imenom 911. Leta 2014 je ena izmed nemških televizij v enem izmed skednjev odkrila številne starine in med njimi tudi dva porscheja 911 iz šestdesetih let.

Po posvetovanju s predstavniki Porschejevega muzeja v Stuttgartu so ugotovili, da ima eden izmed obeh avtov številko šasije 300.057 in da je to eden tistih redkih modelov, ki so bili izdelani še pod proizvodno oznako 901.

Obnova usmerjena v ohranitev originalnih delov

Takrat so se v muzeju odločili za odkup in se lotili procesa zelo natančne obnove. Avtomobil je sicer zdelal zob časa, a pred tem ni bil predelan. Po treh letih so obnovo končali. Uporabili so originalne dele z drugega 911 iz istega obdobja, obnovili notranjost, popravili motor, menjalnik in električno napeljavo.

Porsche 911 iz leta 1964 pred in po obnovi:

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche