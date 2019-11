Tradicionalni audi: glavne novosti od zunaj ne vidite #video

Če je nekoč A4 predstavljal slabo tretjino vseh prodanih audijev, je lani v Sloveniji njegov delež padel že na 14 odstotkov. Podobno je tudi na drugih trgih, to pa je predvsem posledica večjega povpraševanja kupcev po športnih terencih kot sta audija Q3 in Q5. Foto: Gregor Pavšič Audi je v Slovenijo pripeljal prenovljeni model A4 (v limuzinski in karavanski izvedbi, tem pa še terensko navdahnjeno izvedbo allroad), ki še vedno velja za najpomembnejši model znamke iz Ingolstadta. Toda če je nekoč A4 predstavljal slabo tretjino vseh prodanih audijev, je lani v Sloveniji njegov delež padel že na 14 odstotkov. Podobno je tudi na drugih trgih, to pa je predvsem posledica večjega povpraševanja kupcev po športnih terencih kot sta audija Q3 in Q5. In take so razmere tudi na celotnem slovenskem trgu. V tem razredu je še pred tremi leti vsak drugi kupec izbral limuzino ali karavana, danes pa to stori le še vsak tretji kupec.

Kljub porastu športnih terencev ostaja A4 z mišicami nabit tradicionalni audi

Tudi zato so pri Audiju nekoliko občutneje izpeljali prenovo obstoječe generacije. Dobila je nekaj oblikovnih popravkov in predvsem bolj izrazite linije, ki vozilo naredijo bolj dinamičnega, mišičastega. A4 ostaja pravi tradicionalni audi in tako igra na čute tistih, ki se še dobro spomnijo začetkov tega osrednjega Audijevega modela.

Naprej leta 1972 z audijem 80 in nato leta 1994 s prvim poimenovanjem A4. V 25 letih so jih globalno prodali 7,5 milijona, še lani več kot 345 tisoč. Vsak peti kupec je pri Audiju izbral model A4.

Na vrhu sredinske konzole je 10,1-palčni zaslon, ki je občutljiv na dotik. Z vmesnikom voznik ne bo ni več upravljal prek tradicionalnega vrtljivega gumba na konzoli med sprednjima sedežema. Foto: Gregor Pavšič

Slaba polovica kupcev se je do zdaj odločila za karavansko izvedbo A4. Foto: Gregor Pavšič

Največja novost: zaslon na dotik, nič več vrtljivega gumba med sedežema

Bržkone najpomembnejša novost A4 je osrednji infozabavni sistem. Na vrhu sredinske konzole je 10,1-palčni zaslon, ki je občutljiv na dotik. Z vmesnikom voznik ne bo ni več upravljal prek tradicionalnega vrtljivega gumba na konzoli med sprednjima sedežema, temveč z roko kot pri mobilnih telefonih (in večini modernih avtomobilov).

Audi je zanj izdelal tudi zmogljivejši vmesnik MIB3, ki deluje na osnovi Linuxovega operacijskega sistema, poganja pa ga osemjedrni čip. Po zaslugi večje procesne moči bo delovanje vmesnika hitrejše in bolj tekoče. Ta zaslon na vrhu sredinske konzole bo serijski, za digitalne merilnike (12,3 palca) pa bo treba doplačati.

A4 torej postaja bolj digitaliziran. V sredini prihodnjega leta bo avtomobil omogočal tudi nadgradnje vmesnika na daljavo. Med digitalnimi novostmi omenimo še možnost odklepanja vrat s pomočjo pametnega telefona (za Android), v nekaterih evropskih državah pa bo znal A4 prihodnje leto tudi že komunicirati s prometno signalizacijo. Tako bo vozniku pomagal ujeti 'zeleni val'. Vse te rešitve bodo del paketa Audi connect.

Prihodnje leto v Slovenijo okrog 200 audijev A4

V Sloveniji namerava Audi prihodnje leto prodati okrog 200 vozil A4. Do zdaj so bili kupci skoraj enako razporejeni med limuzinsko in karavansko izvedbo, enako bo predvidoma tudi v prihodnjem letu. V Sloveniji se namerava Audi v tem segmentu spet zavihteti na prvo mesto, ki so ga lani prepustili znamki BMW z novo serijo 3. Pri Audiju so imeli več težav s prehodom na merilni standard WLTP in še danes dobava vozil zaradi homologacijskih postopkov nekoliko peša.

Cene bencinskega A4 (model 35 TFSI) se bodo začele pri 34.200 evrih, cene dizelskega A4 (model 30 TDI) pa pri slabih 39 tisočakih.

Moč motorjev od 100 do 255 kilovatov, večina z blagim hibridnim pogonom

A4 bo skupno na voljo z devetimi turbomotorji. Razpon moči bo segal od 100 do 255 kilovatov. Motorji so štirivaljni dizelski in bencinski ter šestvaljni dizelski, vsi bodo v skladu z normativi Euro 6d-temp. Pet motorjev bo opremljenih z blagim hibridnim sistemom na osnovi 12-voltnega električnega sistema.

Pri Audiju po njegovi zaslugi obljubljajo do 0,3 litra manjšo porabo goriva na 100 prevoženih kilometrov, za družbo pa to pomeni predvsem nujen korak proti zmanjševanju povprečnega izpusta toplogrednih plinov njihove flote.

Omenimo še model S4, ki ga bo v Evropi poganjal le še trilitrski turbodizelski motor z močjo 255 kilovatov in kar 700 njutonmetri navora. Ta model uporablja električni kompresor in kot edini A4 tudi 48-voltni električni blagi hibridni sistem.

Vsi motorji z izjemo osnovnega bencinskega bodo serijsko opremljeni s samodejnim menjalnikom. Za pogon bodo tako skrbeli ročni 6-stopenjski menjalnik (le za 35 TFSI), sedemstopenjski S-tronic in osemstopenjski tiptronic samodejni menjalniki. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič