Toto Wolff in Andreas Kroiss: Osredotočite se na tehnologijo in vodenje

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team in Einhell sta partnerja že skoraj dve leti. Einhell podpira ekipo kot njen uradni strokovnjak za orodja z dobavo svojih akumulatorskih orodij v elitnem razredu motošporta. Vodja ekipe in izvršni direktor Toto Wolff je nedavno obiskal sedež mednarodno uspešnega proizvajalca akumulatorskih orodij in vrtne opreme. S kolegom Avstrijcem in izvršnim direktorjem Einhella Andreasom Kroissom ter vodstveno ekipo Einhella je razpravljal o temah, kot so inovacije, tehnologija, vodenje in vizija.

Toto Wolff (levo) je obiskal sedež Einhella v Landauu, da bi o številnih temah razpravljal z izvršnim direktorjem Einhella Andreasom Kroissom (na sredini) in vodstveno ekipo Einhella. Foto: Einhell Germany AG

Skupne vrednote kot temelj

Sodelovanje daleč presega zgolj uporabo Einhellovih akumulatorskih orodij v dirkalni garaži ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Njuno sodelovanje zaznamuje izmenjava informacij o razvoju tehnoloških inovacij in izdelkov, zlasti v povezavi z elektroniko, baterijsko tehnologijo in oblikovanjem izdelkov, ki jih lahko uporabljajo v motošportu ter tudi v segmentu DIY in profesionalnih segmentih. "Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team predstavlja vrhunsko kakovost, maksimalno zmogljivost in inovativnost – enake vrednote, kot jih delimo tukaj v Einhellu. Zaradi tega se to partnerstvo odlično ujema," je vodstvu podjetja poudaril Andreas Kroiss. Toto Wolff je dodal: "Vidim, da imajo naši partnerji enake ambicije po uspehu kot mi. Že na našem prvem srečanju je bilo jasno, da obstaja usklajenost med ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team in Einhellom. In ta občutek dobim tudi, ko osebno obiščem sedež podjetja Einhell. Imava enako miselnost in deliva enake vrednote, kar je odlična podlaga za naše partnerstvo."

Vpogled v procese razvoja in načrtovanja baterijske tehnologije

Med obiskom si je Toto Wolff pogledal razvojne in oblikovalske procese podjetja Einhell ter njegove inovacije na področju tehnologije baterij Power X-Change. Na tej platformi lahko zdaj z isto baterijo upravljate več kot 300 DIY in vrtnih orodij. Ta številka se bo v prihodnjih letih vztrajno povečevala na 450 naprav. Vodja ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team je bil zelo navdušen nad strateško vizijo in drznimi odločitvami podjetja, ki so Einhellu omogočile, da postane eden izmed vodilnih proizvajalcev akumulatorskih orodij in vrtne opreme po vsem svetu. "Tehnologija je ena stvar, ki nas združuje," je dejal Toto Wolff. "Za Einhell, tako kot za nas, gre le za opravljanje pionirskega dela in postavljanje standardov v naših panogah. Energija in odločnost vodstvenih ekip naših podjetij sta še en skupni element."

Visoka zmogljivost zahvaljujoč štoparici

Toto Wolff je ponudil tudi nekaj vpogleda v lastno motivacijo in visoka pričakovanja od sebe. "Ni izgovorov – pomembna je le uspešnost. Samo izboljšati se moraš, da prideš prvi na cilj," je dejal. Ta miselnost se odraža v njegovem slogu vodenja: "Trdno smo prepričani, da je pomembno omogočiti posameznikom, da delujejo na svojih področjih. Določimo temeljni cilj. Potem so vsi odgovorni za skupno delo za dosego cilja. Ko delaš v visokotehnoloških športih, gre za podrobnosti. Trudimo se biti perfekcionisti, saj vemo, da popolnosti nikoli ni mogoče doseči. Vso svojo energijo se trudim vložiti v zmago," je dejal Dunajčan. Andreas Kroiss, ki je bil vzgojen v Linzu, je dodal, da sta pozitivna miselnost in popolna osredotočenost na bistvene stvari odločilnega pomena pri spopadanju s pritiskom in stresom. Hkrati se nenehno izpopolnjujete, kot velja tudi v motošportu. "Motivacija prihaja od znotraj in je ni mogoče vsiliti od zunaj. Pomembno je, da vsak od nas prepozna in razume pomen svojega dela, tako vsak pomaga doseči cilj," je dejal Kroiss.

Andreas Kroiss, izvršni direktor Einhell Germany AG, ter Toto Wolff, vodja ekipe in izvršni direktor ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, sta izmenjala mnenja o razvoju tehnoloških inovacij in izdelkov. Foto: Einhell Germany AG

Pomen učinkovitosti in predvidevanja

Generalna direktorja sta razpravljala tudi o pomenu učinkovitosti in predvidevanja, zlasti v luči izzivov dinamičnega, globaliziranega sveta. Wolff je poudaril, da je omejitev stroškov Formule 1 naredila poslovanje bolj zapleteno, saj je časovni faktor spremenil v najpomembnejšo valuto. Učinkovitost postaja vse pomembnejši instrument v Formuli 1 v prizadevanju za boj za zmago kot ekipa. "Štoparica v motošportu nikoli ne laže", je dejal Toto Wolff. "Učinkovitost je ključno ravnotežje, ki nam pomaga, da smo uspešni tako na stezi kot zunaj nje". Kroiss je govoril tudi o nujnosti razmišljanja, da si vedno korak naprej, v zelo dinamičnem, globaliziranem svetu. Einhell je to dokazal s svojo zgodnjo osredotočenostjo na baterijsko tehnologijo Power X-Change. "Zgodaj smo spoznali, da naše stranke potrebujejo brezžično svobodo, in zato prevzeli pionirsko vlogo v brezžičnem segmentu industrije DIY", je nadaljeval Kroiss.

Napake in padci kot priložnosti za učenje

Pri vodenju sta oba poudarila pomen napak in padcev kot priložnosti za učenje. Kroiss je opozoril: "Napake in padci se dogajajo, vendar se moramo iz njih učiti, da jih ne bomo ponavljali. Menim, da je pomembno dati dober zgled, da bo ekipa delovala naprej," je dejal izvršni direktor Einhella Andreas Kroiss. Toto Wolff je zaključil z besedami, da je uspeh podjetja odvisen od jasne vizije. "Einhell je fantastičen primer tega. Njegova jasna ambicija, da se uveljavi kot predhodnik na področju tehnologije baterij v svoji panogi, je dokaz kakovosti in miselnosti, ki jo potrebujemo za dolgoročno uspešnost," je zaključil Wolff.

O podjetju Einhell Germany AG Einhell je vodilni proizvajalec najsodobnejših orodij in naprav za hišo in vrt ter bo leta 2024 praznoval 60. obletnico delovanja. Mednarodno uspešno podjetje s sedeža v Landau/Isarju (Bavarska) nenehno širi svoje inovativno platformo za polnilne baterije Power X-Change in je zdaj vodilni na trgu na področju akumulatorskih orodij in vrtne opreme. Že vrsto let postavlja nove standarde v smislu vzdržljivosti, zmogljivosti in varnosti. Stranke Einhell cenijo svobodo brezžičnega delovanja pri vseh svojih projektih DIY, kot tudi odlično vrednost za denar, ki jo predstavljajo izdelki Einhell, in prvovrstne storitve za stranke, ki jih ponuja podjetje.

Naročnik oglasnega sporočila je Einhell Germany AG.