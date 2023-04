TOP IZBOR OutletCars rabljenih vozil do 10.000 €!

Oglasno sporočilo

TOP vrhunska ponudba in najboljša izbira odlično ohranjenih in strokovno pregledanih rabljenih vozil na slovenskem trgu pri Porsche Inter Auto. Tokrat vam predstavljamo odlično ponudbo in izbrana ugodnejša rabljena vozila do deset tisoč evrov!

Foto: Porsche Inter Auto

Rabljena vozila so zaradi vseh težav v dobavnih verigah in zaradi visokih cen postala zelo zaželena pri kupcih. Ni namreč vsako vozilo tudi varno in dobro. Sploh pa ne za ugodno ceno, kajti te so zdaj poskočile. A vendar se še vedno lahko najde nadvse soliden avtomobil za zelo razumno ceno in pod zelo razumnimi pogoji nakupa ali financiranja, seveda vse to dobite pri vodilnem trgovcu z rabljenimi vozili v Sloveniji.

Kako torej kupiti varno in preverjeno vozilo, da z njim kasneje ne bo težav, ki kupcu kvarijo zadovoljstvo?

Porsche Inter Auto je vodilni trgovec z rabljenimi vozili s petimi poslovalnicami v Sloveniji, ki zastopa uveljavljene znamke rabljenih vozil: Das WeltAuto, Audi Preverjeno plus in Porsche Approved.

Outletcars rabljena vozila – novost v Sloveniji

Kot veliko novost predstavljajo pred kratkim dopolnjeno ponudbo vozil OutletCars Slovenija. Po znižani, ugodnejši ceni zagotavljajo odlična rabljena vozila starejših letnikov ali z nekoliko več prevoženimi kilometri. Vsako vozilo je strokovno in natančno pregledano, oglasi pa vključujejo tudi dva videoposnetka – pregled zunanjosti in tehničnega stanja vozila. Novost na slovenskem trgu, ki jo ponujajo le pri Porsche Inter Auto, je tudi 100-odstotni nakup vozila prek spleta, plačilo in spletni podpis pogodbe. (1)

TOP IZBOR OUTLETCARS RABLJENIH VOZIL IZ AKCIJSKE PONUDBE

Odlična priložnost za nakup rabljenega vozila

Predstavljamo vam pregled nekaterih modelov, ki vsak po svoje lahko nudijo ogromno njegovemu uporabniku, a kljub večjemu številu prevoženih kilometrov zagotavljajo varno in udobno vožnjo. Za tako imenovanimi Outletcars avtomobili, ki so na voljo po znižanih cenah, a so seveda strokovno pregledani in predstavljani z videoposnetkom, stoji zaupanja vreden Porsche Inter Auto. Trgovec, ki več kot le dokazano skrbi za svoje kupce.

Foto: Porsche Inter Auto

Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Trendline

VW Golf v nekoliko dvignjeni izvedbi je pravi enoprostorec, ki ima vse, kar mora imeti sodben avtomobil, še posebej Golf. Od 1,6-litrskega varčnega dizelskega motorja s 85 kilovati in 116 konjskimi močmi do prostorne potniške kabine in radodarnega prtljažnika. Z njim bo zadovoljna družina za izlete ali vozniki za občasne prevoze tovora. 197 tisoč prevoženih kilometrov ni nobena ovira, saj je avtomobil strogo natančno pregledan.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI Trendline

Foto: Porsche Inter Auto

Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSI Ambition – SLOVENSKO VOZILO

Škoda Rapid je zanimiv avtomobil, letnik 2016 in ima malo manj kot 140 tisoč prevoženih kilometrov. Njegova zanimiva zasnova mu omogoča veliko notranjega prostora pri zmernih zunanjih dimenzijah. Cenovno ugoden in nezahteven za vzdrževanje avtomobil je za vsakogar. Posebej z 1,2-litrskim bencinskim motorjem.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popust ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSI Ambition

Foto: Porsche Inter Auto

Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Comfort Edition

VW Polo je naravnost odličen avtomobil – legendarni mestni avto, ki se ne ustraši niti daljših voženj. Idealen drugi avtomobil pri hiši, s katerim bodo vsakodnevni opravki ali pot v službo postali užitek. Posebej, ker je na voljo za zmeren denar, ima pa 186 tisoč prevoženih kilometrov, a preverjeno preteklost in je bil redno vzdrževan. 1,4-litrski bencinski motor s 66 kilovati in 90 konjskimi močmi je naravnost idealen za tak avtomobil.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Volkswagen Polo 1.4 TDI Comfort Edition

Foto: Porsche Inter Auto

Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfortline – sedem SEDEŽEV

VW Touran – več si družina dejansko niti ne more želeti, Touran je znan kot prvak med družinskimi enoprostorniki, ki nudi ogromno prostora in udobno vožnjo. Ima 172.700 prevoženih kilometrov, a je kljub letniku 2010 zanesljiv avtomobil. Poganja ga priznan 1,2-litrski bencinski motor s 77 kilovati in 105 konjskimi močmi, kar je več kot dovolj za družinske potrebe.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfortline

Foto: Porsche Inter Auto

Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition

Škoda Octavia – 2.0 TDI s 110 kilovati in 150 konjskimi močmi, veliko prostora v kabini in še več v prtljažniku: Škoda Octavia Combi je pravi družinski ali službeni avtomobil, s katerim boste tudi na dolgih poteh več kot dobro preskrbljeni. Ima 209 tisoč prevoženih kilometrov, a se boste z njim vseeno brezskrbno zapeljali na cesto. S preverjeno preteklostjo in s skrbno pregledanimi sklopi je na voljo za več kot ugodno ceno.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition

Foto: Porsche Inter Auto

Audi A3 1.2 TFSI Attraction

Tudi Audi A3 je ugoden avtomobil, s katerim boste lahko varno potovali. 1,2-litrski bencinski motor zmore ravno dovolj, da je vožnja mirna in udobna, njegovih 134.700 prevoženih kilometrov pa zagotavlja, da boste z njim lahko še nekaj časa na poti.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Audi A3 1.2 TFSI Attraction

Foto: Porsche Inter Auto

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BMT

Družinski očetje vedo, kaj pomen zmogljiv in prostoren avtomobil, na katerega se vedno lahko zanese. VW Golf v karavanski izvedbi vse skupaj le še nadgrajuje, saj nudi ogromno udobja in prtljažnega prostora. Posebej, če je na voljo z 1,6-litrskim dizelskim motorjem. Varčnost je tukaj pisana z veliko začetnico. S 180 tisoč prevoženimi kilometri, a skrbno pregledan, je avtomobil, ki je vreden razmisleka.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BMT

Foto: Porsche Inter Auto

Škoda Fabia 1.2 TSI Active

Škoda Fabia je v karavanski izvedbi avtomobil, ki nagovarja mlade družine ali uporabnika, ki se ne želi odreči prtljažnemu prostoru, pri tem pa želi imeti avtomobil za sprejemljiv denar in s sprijemljivo dragim vzdrževanjem. Avtomobil ima 183 tisoč prevoženih kilometrov ter bencinski 1,2-litrski motor s 66 kilovati in 90 konjskimi močmi. Več kot dovolj za mirno vožnjo.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Škoda Fabia 1.2 TSI Active

Foto: Porsche Inter Auto

Ford Focus Style 1.5 TDCi karavan

Ford Focus karavan je avtomobil sprejemljivih zunanjih mer in radodarnim prtljažnikom in bo tudi z 248 tisoč prevoženimi kilometri zanesljiv partner na cesti. Z udobno potniško kabino in 4,56 metra dolžine je pravi družinski avtomobil, ki nudi za 490 litrov prtljažnega prostora. Poganja ga zanesljiv 1,5-kitrski dizelski motor s 70 kilovati in 95 konjskimi močmi.

700 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

PREVERITE VIDEOPREDSTAVITEV: Ford Focus Style 1.5 TDCi karavan

Vsi tisti, ki so iskali odlično tehnično ohranjeno rabljeno vozilo po ugodnejši, znižani ceni, bodo od zdaj pri Porsche Inter Auto našli pravo ponudbo. Zalogo vsak dan redno dopolnjujemo, trudimo se, da imamo bogato in raznoliko ponudbo, da lahko takoj uživate v vožnji. Projekt smo šele dobro začeli, zato se nam v prihodnjih mesecih obeta še večja ponudba," je poudaril Pavle Nenadič, strokovnjak prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Ekskluzivne prednosti OutletCars pri Porscheju

V ponudbi so že vključene dodatne prednosti, ki jih pri preostalih trgovcih rabljenih vozil ali nakupu pri fizičnih osebah ni. Te so pri Porsche Inter Auto že v osnovni ponudbi in vam bodo pomagale, da sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila. Pri Porsche Inter Auto za vsako rabljeno vozilo opravijo zahtevno tehnično preverjanje 250 kontrolnih točk. Tako vam lahko zagotovijo, da ob nakupu rabljenega vozila prejmete tehnično odlično pripravljeno vozilo.

To lahko kupec dobi pri Porsche Inter Auto, kjer imajo posluh za kupca in kjer se posebej posvečajo preverjanju vozil, da kupec dobi rabljeno vozilo, s katerim se bo lahko brezskrbno in varno zapeljal na cesto. Na trg rabljenih vozil namreč zdaj prihajajo tudi vozila s veliko prevoženimi kilometri, zato je še toliko bolj pomembno, da imajo preverljivo preteklost, da so bila ustrezno servisirana in da ustrezajo potrebam in željam kupca.

OutletCars – vključene storitve:

• videopredstavitev vozila, • garancija osmih dni za vračilo/zamenjavo, • preverjanje 250 kontrolnih točk, • popust ob financiranju, • servisni bon do 100 evrov.

Intervju s strokovnjakom prodaje rabljenih vozil, Pavletom Nenadičem

Gospod Pavle Nenadič, strokovnjak za prodajo rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto, pravi, da Porsche Inter Auto s ponudbo rabljenih vozil na slovenskem trgu že mnogo let postavlja nove standarde. Katere novosti prinaša nova OutletCars ponudba vozil? Katere so ugodnosti pri nakupu? Preberite spodnji ekskluzivni intervju!

Gospod Pavle Nenadič, nam lahko prosim zaupate, kaj je bil povod, da ste se odločili za ponudbo rabljenih vozil OutletCars?

Ponudba OutletCars je uveljavljena blagovna znamka iz tujine za kupce, ki iščejo tehnično ohranjeno vozilo po znižani ugodnejši ceni. Kupcem so tako na voljo tehnično strogo pregledana rabljena vozila z nekoliko več prevoženimi kilometri oz. so nekoliko starejša. Vsa vozila so zares strokovno in natančno pregledana, da so tehnično pripravljena za vožnjo v skladu s strogimi standardi. Strankam od sedaj naprej s ponudbo OutletCars omogočamo, da si tako zagotovi brezskrben nakup rabljenega vozila po najboljši ceni.

Foto: Porsche Inter Auto

Katera vozila zajema ponudba vozil OutletCars?

V ponudbi vozil OutletCars najdete rabljena vozila z nekoliko več prevoženimi kilometri oz. nekoliko starejša vozila. Vsa so strokovno in natančno pregledana, da so tehnično pripravljena za vožnjo v skladu s strogimi standardi. Stranka si tako zagotovi brezskrben nakup rabljenega vozila po najboljši ceni.

Katere so prednosti vozil iz ponudbe OutletCars?

Strankam zagotavljamo natančno videopredstavitev vozila, garancijo osmih dni za vračilo ali zamenjavo, preverjanje 250 kontrolnih točk, dodaten popust za financiranje in servisni bon do 100 evrov. Čeprav gre za ugodnejšo ponudbo, smo ohranili vse dodatne storitve za pošten, transparenten in varen nakup.

Kaj strankam zagotavlja videopredstavitev vozil?

Pri Porsche Inter Auto opravimo tudi popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže dejansko stanje vozila: videopredstavitev zunanjosti in tehničnega stanja vozila. Tako si lahko kupec podrobno ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. To storitev pri Porsche Inter Auto ponujamo edini v Sloveniji, saj želimo doseči 100-odstotno transparentnost.

V svojih poslovalnicah ponujate tudi ugodno akcijsko financiranje in zavarovanje. Katere dokumente potrebujem in koliko časa traja odobritev?

Pri nakupu vozila iz ponudbe OutletCars vam zagotavljamo dodatne akcijske popuste do tisoč evrov v primeru sklenitve financiranja in zavarovanja hkrati. Kot fizična oseba potrebujete zadnje tri plačilne liste, originalne ali kopije, potrjene z žigom in podpisom, osebni dokument, vozniško dovoljenje ter izpolnjene obrazce, ki jih dobite pri nas. Če vozilo kupujete kot pravna oseba, potrebujete obrazec BON2, potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in bilanco. Odobritev financiranja praviloma traja le 24 ur. Preverite tudi: kalkulator financiranja.

Stranka pri vas ob nakupu prejme tudi bon za servis do 100 evrov?

Servisni bon v višini do 100 evrov za vzdrževanje vozila je namenjen rednemu vzdrževanju vozila. Običajno se stik s trgovcem konča ob nakupu vozila, pri Porsche Inter Auto pa je nakup šele začetek dolgotrajnega odnosa s strankami. Redni servis je nujen za dobro delovanje, stranka pa ga lahko opravi v naših petih poslovalnicah v Sloveniji.

Foto: Porsche Inter Auto

