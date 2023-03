Tomas Globočnik, vodja panoge biatlona: "Navdušen sem nad zanesljivostjo Citroënovih vozi"

Oglasno sporočilo

Citroën in šport sta neločljivo povezana. To dokazuje tudi tri leta trajajoče sodelovanje s slovenskimi biatlonci in tekači na smučeh. Tokrat smo se pogovarjali s Tomasom Globočnikom, ki je pri Smučarski zvezi Slovenije vodja panoge biatlona in velik ljubitelj Citroënovih vozil tudi v svojem prostem času.

Ali nam lahko zaupate svoje izkušnje z vožnjo avtomobilov Citroën med treningi in tekmovanji?

Vožnja z vozili Citroën mi predstavlja udobje in varnost, našim športnikom pa omogoča varno mobilnost na vsakem koraku. Izkušnje z vseh poti, na katerih smo bili skupaj, so zelo pozitivne, in vsem nam je pomembno predvsem, da so vozila prostorna, saj nam to omogoča, da vanje pospravimo vso športno opremo in preostale pripomočke.

Kako pomembni sta vam varnost in zanesljivost vozil?

Naša sezona se odvija v zahtevnih zimskih vremenskih razmerah in ob velikem številu kilometrov, ki jih prevozijo vse naše ekipe, zato so nam pri vozilih zelo pomembne varnost, zanesljivost in funkcionalnost. Ob tem pa nam prav zanesljivost vozil Citroën zagotavlja, da v vseh vremenskih razmerah pravočasno prispemo na cilj.

Kot profesionalnim športnikom vam je verjetno med prevozom zelo pomembno udobje. Ali vozila Citroën izpolnjujejo vaše potrebe po udobju in počitku med dolgimi vožnjami na tekmovanja?

Priprave na tekmovanja so zahtevne, dinamika potovanj pa velika. Tekmovalci in spremljevalno osebje veliko ur preživijo na poti. Zato je zelo pomembno, da so vozila udobna in da lahko med vožnjo športniki tudi počivajo. Vozila Citroën vsekakor izpolnjujejo naše potrebe po udobju in nam zagotavljajo varno mobilnost skozi celotno sezono.

Kakšno glasbo poslušate v vozilih med vožnjo?

Med vožnjo večji del poti poslušamo radijske postaje z glasbo in prometnimi informacijami. Na daljših vožnjah pa pridejo na vrsto tudi skladbe po izboru tekmovalcev ali trenerjev, ki pa velikokrat poskrbijo za dobro razpoloženje in dvig energije na poti.

Kako sta naše sponzorstvo in podpora z zagotavljanjem vozil Citroën vplivala na splošno zadovoljstvo in uspešnost vaše ekipe med sezono?

Sponzorska vozila Citroën so naše osnovno sredstvo za izvedbo sezonskega načrta priprav in tekmovanj. Nedvomno smo hvaležni, da se lahko vozimo z različnimi vozili Citroën, kot so C3 Aircross, C4 Spacetourer, Berlingo, Jumpy in Jumper. Vsako od teh vozil je na svoj način funkcionalno, saj nam vozila nudijo udobje in s tem tudi dobro počutje. Za našo ekipo so vozila Citroën neprecenljiva, za kar smo res hvaležni tako Avtohiši Kranj, ki med drugim tudi redno skrbi, da so vozila v brezhibnem stanju, kot tudi znamki Citroën.

Citroën je znan po svoji inovativni tehnologiji in tudi dizajnu. Ali lahko delite kakšne posebne funkcije ali tehnologije, ki se vam zdijo pri avtomobilu še posebej uporabne?

Vsekakor so odlični trije ločeni zadnji sedeži, ki nudijo modularnost brez primere. Ločeni sedeži so pomični, nagibni in zložljivi, kar je odlična funkcionalnost. Izredno sem zadovoljen tudi s funkcijo samodejnega menjavanja dolgih in kratkih luči in v zimskih dnevih seveda z ogrevanimi sedeži. Pozimi pa se ne bi branil niti ogrevanega volanskega obroča. Za našo ekipo je pomembna tudi moč motorja, saj smo z vso opremo, ki jo peljemo, pogosto precej težki.

Katera dodatna oprema ne sme manjkati v vaših vozilih?

V naših vozilih ne smejo manjkati nosilci za smuči, strešni kovček, gumijasta preproga in talne obloge za prtljažnik, predvsem zato, da si olajšamo čiščenje in s tem podaljšamo življenjsko dobo vozil, pa seveda tudi mrežaste pletene snežne verige, da smo povsem brez skrbi in pripravljeni na kakršnekoli zimske razmere. Na vsakem koraku je varnost ekipe na prvem mestu.

Imate kakšno zanimivo anekdoto s popotovanj s Citroënom?

Vozila zelo pogosto služijo kot garderoba, saj se tekmovalci velikokrat preoblečejo kar v vozilu. Ob tem nam avtomobil velikokrat služi tudi kot druga spalnica, saj v njem včasih tudi spimo (smeh). Vsekakor pa so naša vozila potujoča kuhinja, ki je namenjena hladnim malicam, zajtrkom, kosilom ali večerjam kar na poti. Vse to so razlogi, da so udobna, varna in predvsem dovolj prostorna Citroënova vozila zelo pomembna za naše tekmovalce.

Na koncu še vprašanje, kateri je vaš najljubši model?

Vsak je po svoje odličen, med vsemi pa mi je najljubši Spacetouer XL.

