Največji avtotrgovci: Lovke imajo tudi v Sloveniji

Iz vidika prihodkov je največji avtomobilski trgovec v Evropi Emil Frey, ki ima v lasti tudi slovenski podjetji za prodajo avtomobilskih znamk Peugeot in Citroën.

Švicarko podjetje Emil Frey je lani od koncerna Volkswagen kupilo 275 trgovskih mest in postalo največji trgovec z avtomobili v Evropi. Z nakupom večinoma francoskih trgovcev je Frey skočil s petega na prvo mesto. Frey ima pod seboj tako že 678 trgovcev, ki so mu zagotovili prodajo pol milijona avtomobilov (od tega 200 tisoč novih) in prihodke v višini 11,1 milijarde evrov, kaže raziskava ICDP.

Pet najuspešnejših trgovcev z avtomobili v letu 2017:

Št. znamk Št. trgovcev Prodaja 2017 Prihodki 2017 Emil Frey Švica 36 678 500 tisoč 11,1 milijarde EUR Penske Automotive (EU) ZDA 21 214 228 tisoč 7,7 milijarde EUR Pendragon V. Britanija 20 184 279 tisoč 5,4 milijarde EUR Inchcape Europe V. Britanija 16 160 190 tisoč 4,8 milijarde EUR

Najuspešnejše trgovce vodi prodaja rabljenih avtomobilov

Pregled najuspešnejših trgovcev kaže na porast prodaje rabljenih vozil. Deset najuspešnejših trgovcev je lani skupaj prvič prodalo več kot milijon rabljenih vozil, kar je bilo 22 odstotkov več kot leto prej. Vse od leta 2013 vodilni trgovci prodajo več rabljenih kot novih avtomobilov. Lani so skupaj dosegli največjo razliko med prodajo novih in rabljenih avtomobilov, to je kar 200 tisoč vozil.

V Sloveniji je največji avtomobilski trgovec Porsche Slovenija, zastopnik avtomobilskega koncerna Volkswagen. Lani so imeli prvič več kot pol milijarde evrov prihodkov.