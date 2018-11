Šok za Slovence? Česa takega z avtom še niso naredili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v Sloveniji je večina avtomobilov najpogosteje parkirana. Se bo to v prihodnje tudi med Slovencik, ki so osebno zelo navezani na svoj lastniški avto, lahko spremenilo?

Tudi v Sloveniji je večina avtomobilov najpogosteje parkirana. Se bo to v prihodnje tudi med Slovencik, ki so osebno zelo navezani na svoj lastniški avto, lahko spremenilo? Foto: Gašper Pirman

V Sloveniji bo mogoče še letos prek mobilnega telefona oddati svoj lastniški avtomobil in ga na enak način od drugih tudi najeti. Sistem ima vse značilnosti avtomobilskega Airbnb.

Čas bo pokazal, ali smo Slovenci pripravljeni svoj osebni avtomobil v času, ko ga ne uporabljamo in stoji na parkirišču, oddati v najem drugi osebi. V Evropi take sisteme že poznajo, spomladi smo pisali o podobni rešitvi na Nizozemskem. Različne študije prikazujejo, da je lastniški avtomobil več kot 90 odstotkov časa parkiran in neuporabljen.

Kdor živi v mestu in lastniškega avta ne potrebuje

To je odgovor na drugačne odnose do lastništva osebnih avtomobilov, ki velja za posameznika večinoma za drugi največji strošek oziroma naložbo v življenju (po stanovanju ali hiši). Večina lastnikov vozil celotnega stroška lastništva sploh ne pozna. Čeprav je Slovenija z razseljenostjo prebivalstva in majhnimi mesti dolgoročno najbrž obsojena na veliko število lastniških vozil, je predvsem za prebivalce mest (v povezavi z javnim prometom, car sharingom …) taka uporaba vozil lahko smotrna.

Slovenska aplikacija za najem in oddajanje avtomobilov

Na slovenskem avtomobilskem oziroma bolje rečenem trgu mobilnosti je začela delovati aplikacija Giro (Giro Car Share d.o.o.). Ta že deluje, dejansko najemanje in oddajanje avtomobilov pa se bo začelo proti koncu leta. V sistem je vključenih že več avtomobilov. Trenutno so to predvsem avtomobili klasičnih "rent-a-car" podjetij, v prihodnosti pa lahko v njem pričakujemo tudi testne avtomobile trgovcev in tudi fizične posameznike.

V enem letu želijo v sistem pridobiti tisoč avtomobilov, podarjata gonilni sili projekta Luka Žgajnar in direktor Klemen Furlan. Ta želi sistem peljati tudi na mednarodni trg in tam na podoben način kot v Sloveniji do leta 2025 združiti 100 milijonov uporabnikov. V Sloveniji po Žgajnerjevih besedah tečejo tudi dogovori z Zavarovalnico Triglav, da bi imel vsak voznik prek njih krito dnevno odbitno franšizo kasko zavarovanja.

Sistem Giro že danes vključuje raznovrsten nabor avtomobilov. V enem letu želijo upravitelji v Sloveniji vanj sprejeti tisoč vozil. Foto: Gregor Pavšič

Lastnik avtomobila vnaprej nastavi ceno najema za en dan, število vključenih kilometrov, strošek dodatnih kilometrov, kavcijo na kreditni kartici ... Foto: Gregor Pavšič

Aplikacija bo v Sloveniji združila večinoma avtomobile nižjega cenovnega razreda, a že danes je mogoče v aplikaciji videti tudi porscheja 911 GT3 (600 evrov na dan oziroma 100 prevoženih kilometrov), audija S8 in mercedes-benz razred E. Na drugi strani ne manjkajo niti bistveno cenejši avtomobili, kot so renault kangoo, citroën berlingo. Trenutne navedene cene v aplikaciji so le okvirne, saj ceno postavlja vsak ponudnik sam.

Kako poteka oddajanje in najem vozila?

Vsak uporabnik se mora v sistem prijaviti. Kdor želi vozilo oddati, mora prek mobilnega telefona naložiti fotografijo prometnega dovoljenja, fotografije vozila, podatke (model, starost, motor, prevoženi kilometri, ocenjena vrednost …), kdor želi vozila najeti, pa mora predložiti fotografije osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja. Pogoj za najem vozila bo tudi veljavna kreditna kartica.

Cene za najem bo ustvarjal vsak ponudnik sam, in ne upravitelj sistema, ki mu bo sicer pripadlo 15 odstotkov od celotnega zneska za najem (na račun najemnika). Uporabnik nastavi ceno najema vozila za en dan, število vključenih kilometrov, strošek dodatnih kilometrov in znesek, ki ga najemniku v času uporabe vozila rezervira na kreditni kartici. Najem bo sprva na voljo za najmanj en dan.