Avtomobilski Airbnb: Tujci začeli tisto, kar Slovence preveč boli?

Nizozemci so razvili sistem za oddajo lastniških avtomobilov, ki lahko stanejo tudi le 30 evrov na dan. Se bo uveljavil avtomobilski Airnbnb, kaj bodo rekle zavarovalnice, pisci zakonov in lastniki vozil?

Snappcar ni prvi tovrstni sistem souporabe vozil. V ZDA na primer poznajo podoben sistem Turo, novim zahtevam uporabnikov se prilagajajo tudi klasične rent-a-car službe. Foto: Snappcar

To je avtomobilska oblika souporabe stanovanj, kot jih poznamo iz tudi v Sloveniji uveljavljenega sistema Airbnb. Nizozemci imajo že od leta 2011 aplikativno rešitev, ki omogoča najem in izposojo lastniških osebnih avtomobilov. Ti so tam precej bolj obdavčeni kot v večini evropskih držav in zato tudi Nizozemci na lastništvo vozil gledajo drugače. Njihov Snappcar se je medtem že razširil tudi na Dansko, Švedsko in v Nemčijo. Tam so vozniki svoj lastniški avtomobil pripravljeni oddati neznancu.

Koliko stane?



Informativno smo preverili ponudbo v Münchnu. Tam Nemec Patrick na primer ponuja šest let starega audija S8 za 125 evrov na dan. Vključeno je zavarovanje in sto prevoženih kilometrov. Dodatni kilometer stane 25 centov. Novega volkswagen golfa variant je mogoče najeti za 35 evrov na dan (500 vključenih kilometrov), 17 let starega renault scenica za 25 evrov na dan, kultnega forda mustanga (letnik 2005) za 125 evrov na dan s 300 vključenimi kilometri in podobno.



Pri nekaterih ponudnikih mora uporabnik dodati še plačilo zavarovanja, misliti pa je treba še na povrnjeno gorivo. Plačilo se izvede prek aplikacije oziroma kreditne kartice.



Cene najemov se precej razlikujejo, najnižje pa se začnejo pri okrog 30 evrih na dan. V Amsterdamu je na primer med drugimi na voljo tudi tesla model S za 221 evrov na dan. V to ceno je vključenih sto kilometrov, vsak dodatni stane 15 centov.

Primer iskanja prostega vozila v Munchnu. Foto: Snappcar

Na potreben zakon čaka tudi Slovenija

Avtomobilski proizvajalci zdaj že več let vlagajo v sisteme souporabe vozil ("car sharing") in nekateri novi avtomobili so lahko opremljeni z moduli, ki tako souporabo omogočajo. Pri tem poudarjamo, da tudi taki sistemi v marsikateri državi naletijo na pravne in zakonodajne ovire.

Tak primer je tudi Slovenija, ki zakonsko še nima urejene tako imenovane ekonomije delitve. Letos bo vlada sicer obravnavala zakon, ki bi omogočil tudi tovrstne novodobne in v tujini že uveljavljene storitve. V Sloveniji se zakon sicer najpogosteje omenja v povezavi s sistemom prevozov Uber.

Bi bili pripravljeni svoj lasten avtomobil oddati v najem? Da 37,43% +

Ne 62,57% +

Ustanovitelja imata že okrog 400 tisoč uporabnikov

Zagonsko podjetje Snapcar sta leta 2011 ustanovila Nizozemca Victor van Tol in Pascal Ontijd. Njuna storitev je začela delovati prek aplikacije na elektronskih napravah, ki omogoča najem, oddajo in tudi plačilo najema vozila. Nizozemca imata danes v svoji mreži, ki deluje tudi na Danskem, Švedskem in v Nemčiji, vključenih okrog 45 tisoč vozil in 400 tisoč uporabnikov. Do leta 2022 želita z evropskih cest umakniti pet milijonov lastniških vozil.

Sprva sta imela veliko težav z iskanjem zavarovalnice, ki bi podprla njun posel. Prav tako morata skrbeti za nadzor nad uporabniki, kar Snappcar počne tudi prek skeniranja objav na družbenih omrežjih. To zagotavlja umik tveganim uporabnikom, ki lahko vozila poškodujejo ali bi jih celo odtujili.

Van Tol: 250 milijonov avtomobilov v Evropi se vozi le eno uro na dan

Lani je 20 odstotkov lastništva v Snappcarju prevzel Europcar, največja evropska družba s klasično izposojo vozila rent-a-car. Lahko tak sistem zamaje monopol klasičnih družb rent-a-car, podobno kot je Airbnbju uspelo s hotelskimi verigami?

Van Tol poudarja manj formalno obliko souporabe vozil. Mogoče je najeti starejša in zato cenejša vozila. Kdor jih oddaja, lahko tako povrne del stroška nakupa oziroma poveča izkoriščenost vozila. Nizozemec pravi, da je v Evropi 250 milijonov vozil, ki so dnevno izkoriščena le eno uro.