Alternativa lastniškemu avtu: ob šestletnici zanimivi podatki

Avant2Go - šest let sistema souporabe avtomobilov v Sloveniji

V sistem je trenutno vključenih več kot 400 električnih avtomobilov petih različnih proizvajalcev (Smart, Renault, Fiat, BMW in Volkswagen).

Foto: Avant2Go

Danes mineva šest let od ustanovitve sistema Avant2Go za souporabo avtomobilov, ki ga lahko prištevamo med najuspešnejše mobilnostne projekte zadnjega desetletja v Sloveniji.

Odprtje sistema 22. junija leta 2016 v Ljubljani Foto: Avant2Go Pred šestimi leti so se zdeli načrti, da bodo Slovenci množično souporabljali avtomobile, marsikomu še utopični. Medtem ko so v tujini nekateri podobni projekti že propadli, pa v Sloveniji "car sharing" živi naprej. Skladno z urbanistično zasnovo Slovenije deluje predvsem v mestih, a ob koncu tedna je mogoče avtomobile tega sistema videti praktično povsod po državi.

Avtomobile je namreč mogoče najeti po vnaprej znani ceni (cena dnevnega najema je navzgor omejena), v katero je načeloma (odvisno od dolžine poti) vključeno tudi pogonsko "gorivo".

Zaradi majhnih razdalj je v Sloveniji mogoče s temi avtomobili potovati praktično povsod. Foto: Avant2Go

Avtomobil se najame in plača prek aplikacije na telefonu. Foto: Avant2Go

Avant2Go danes deluje v petih slovenskih mestih - to so Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto in Murska Sobota. Pogojno bi kot šesto "mesto" lahko dodali letališče na Brniku.

V sistem je trenutno vključenih več kot 400 električnih avtomobilov petih različnih proizvajalcev (Smart, Renault, Fiat, BMW in Volkswagen), ki jih je mogoče najeti in vrniti na več kot 140 lokacijah.

Najstarejši uporabnik je star 90 let

Kot pravijo upravitelji sistema, lahko prek souporabe avtomobila mesečno prihranimo tudi od 200 do 400 evrov. To velja predvsem za tiste, ki na primer živijo v mestih in se lahko odpovejo lastniškemu avtomobilu.

"Naš najstarejši uporabnik šteje kar devetdeset let in menim, da že ta podatek zelo zgovorno priča o intuitivnosti uporabe. Pri razvoju storitve smo namreč želeli, da Avant2Go razbremeni svoje uporabnike, predvsem časovno in finančno. Povprečni strošek lastništva vozila v Evropski uniji namreč že presega šeststo evrov mesečno, aktualne podražitve goriv pa položaj dodatno otežujejo," pravi Matej Čer, prokurist podjetja Avantcar (ponudnika storitve Avant2Go).

Ena lokacija s tremi vozili namesto 30 lastniških avtomobilov?

Lastniško vozilo je v povprečju več kot 90 odstotkov časa neuporabljeno, s tem pa poleg nepotrebnih stroškov za uporabnika predstavlja tudi breme za (urbano) okolje. Ena lokacija Avant2Go s tremi vozili lahko nadomesti kar do trideset lastniških vozil, poudarjajo upravitelji sistema in kažejo s prstom na vprašanje, koliko prostora za ozelenitev ali pešce oziroma kolesarje bi lahko pridobili s krčenjem (pre)zajetnih površin, ki so danes namenjene parkiriščem.