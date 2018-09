Slovenska rešitev, ki bo odpravila parkomate?

Aplikacije postajajo nepogrešljiva rešitev tudi pri iskanju in plačevanju parkirnih mest v slovenskih mestih, saj odpravljajo tegobe z iskanjem kovancev, upraviteljem pa precej zmanjšujejo stroške poslovanja. Nekatera slovenska mesta so aplikativne rešitve začela uvajati tako hitro, da potihoma razmišljajo tudi o postopnem ukinjanju klasičnih parkomatov. Mesto, kot je Koper, bi jih lahko neuradno odpravilo že čez nekaj let.

Prikaz slovenskih mest, kjer je mogoče parkirnino plačevati s to aplikacijo. Foto: Gregor Pavšič Aplikacija namesto dragega papirja, vzdrževalcev in bojazni pred vandali

V Sloveniji razvita aplikacija Park me wise je ena izmed rešitev, ki področje vsakodnevnega parkiranja potiskajo na negotovinske temelje in obenem na parkiriščih odpravljajo potrebo po klasičnih parkomatih. Ti stanejo več tisoč evrov, prav tako so zelo visoki redni stroški za tiskani papir, vzdrževalci morajo iz parkomatov pobirati denar, vselej je tudi nevarnost nepredvidenih stroškov kot posledice vandalizma.

V primeru pametnih rešitev je tudi vzpostavitev novega plačljivega parkirišča lahko urejena v nekaj urah, saj tak sistem ne potrebuje infrastrukture. Dovolj je že postavljena tabla z obvestilom o postopku plačila.

"Največ uporabnikov je starih od 30 do 50 let, veliko je tudi mlajših," pravi Marko Možina. Foto: Gregor Pavšič

Plačevanje in vstopanje je prek aplikacije mogoče tako pri zaprtih kot odprtih tipih parkirišč. Foto: Gregor Pavšič

V Ljubljani kraljuje urbana, v Kopru pobudo prevzemajo mobilni telefoni

"Svoja" parkirišča imajo danes v Kopru, Ankaranu, Kranju, Novem mestu in Velenju, na območje Mestne občine Ljubljana jim z rešitvijo aplikacije še ni uspelo priti. Največ parkirišč z urejeno rešitvijo plačevanja prek aplikacije imajo v Kopru (3.362 v 33 različnih conah), kjer mesečno opravijo okrog 15 od skupno 25 tisoč "online" parkiranj.

"V povprečju so naši uporabniki stari od 30 do 50 let, teh je približno od 60 do 70 odstotkov. Mlajših od 30 let je okrog 20 odstotkov. Naslednji načrt je nadgradnja do funkcije, ki bo vozniku sporočala količino praznih parkirnih mest oziroma ga vodila do prostih parkirišč," pravi Marko Možina iz ekipe, ki je ustvarila sistem omenjene aplikacije.

Kako poteka plačilo parkiranja?



Zemljevid v aplikaciji prikazuje razpoložljiva parkirišča. Plačilo je vezano na registrsko oznako avtomobila in v aplikacijo lahko uporabnik shrani tudi več vozil. Plačilo se izvaja prek prednaloženih sredstev (kreditne kartice, PayPal …) za želeno časovno obdobje parkiranja. Pred iztekom dobi uporabnik brezplačno sporočilo SMS in lahko parkiranje na daljavo podaljša. Mestni redarji prav tako plačane parkirnine preverjajo prek registrskih oznak avtomobilov.

Eno izmed najbolj natrpanih parkirišč v Mestni občini Koper, kjer so zadovoljni z rastjo plačevanja parkirnin prek mobilnih telefonov. Foto: Gregor Pavšič

Odziv iz MO Koper: Delež "online" plačil parkiranj že na 15 odstotkih

V prestolnici je parkiranje vsaj na javnih površinah še omejeno na parkomate, kar velja tudi v primeru uporabe kartice urbana. Na drugi strani so podatki iz Kopra glede prehoda uporabnikov na način urejanja parkiranja prek aplikacije najbolj zgovorni. Pri tem ne gre le za rešitve prek aplikacij, temveč tudi sporočil SMS. To so tudi sistemi, ki jih na primer že dobro poznajo v nekaterih državah nekdanje Jugoslavije. V nasprotju s sporočili SMS pa lahko aplikacijo za parkiranje uporabljajo tudi tujci.

"Delež plačanih parkirnin prek mobilne aplikacije je v neprestanem vzponu. V primerjavi s klasičnimi parkomati se trenutno delež uporabe pametnih rešitev giblje med 10 in 15 odstotki vseh plačanih parkirnin, kar je izjemno visoko. Da je bila odločitev o sprejemu pametnih rešitev plačevanja parkirnine pravilna, pa se ob rezultatih kaže tudi v zadovoljstvu uporabnikov samih, ki jim je omogočen predvsem preprostejši način uporabe parkirišč," nam je povedal Primož Marinko, vodja parkirišč pri družbi Marjetica Koper.

Odgovoru na naše vprašanje, ali bi v Kopru lahko že v nekaj letih odpravili fizične parkomate, se je Marinko sicer diplomatsko izognil: "Želja je, da bi bilo v prihodnosti mogoče plačevati parkirnino samo prek mobilnih rešitev."