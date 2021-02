Čeprav so letne gume manj kompleksne od zimskih, so v določenih ocenjevalnih področjih razlike med pnevmatikami precej velike.

Čeprav so letne gume manj kompleksne od zimskih, so v določenih ocenjevalnih področjih razlike med pnevmatikami precej velike.

Evropski avtomobilski klubi, v Sloveniji je to AMZS, so vnovič opravili temeljit test letnih pnevmatik. Kakovost letnih pnevmatik, ki so resda manj kompleksne od zimskih, je spodbudna; le za eno od 32 preizkušenih pnevmatik odsvetujejo nakup.

V Sloveniji jih bo spet dovoljeno uporabljati od 15. marca naprej. Ker so letne pnevmatike bolj čvrste in toge (tako zmes kot boki), je njihova uporaba že spomladi priporočljiva.

Primerjalni testi so zaradi kompleksnega in natančnega preizkusa tudi eden ključnih dejavnikov pri izbiri ob nakupu novih pnevmatik. Foto: AMZS

V tej dimenziji so preizkusili 15 različnih pnevmatik, od teh so tri dobile oceno zelo priporočljivo. Enajst jih je bilo priporočljivih, ena pa priporočljiva z omejitvijo.

Najvišjo oceno so prejele Continentalova pnevmatika premiumcontact 6, ki je bila zelo uravnotežena pri vseh lastnostih, zelo pa je izstopala z vodljivostjo na mokri cesti. Nekoliko slabša na mokri cesti, a zato z manjšim kotalnim uporom (in s tem nižjo porabo goriva) je imela Semperitova pnevmatika speed-life 3. Najvišjo oceno je prejela še Bridgestonova pnevmatika turanza T005, ki se je izkazala s kratko zavorno potjo na suhi cesti.

Goodyear je imel na testu pnevmatiko z najmanjšo obrabo, in sicer bi lahko z njihovo pnevmatiko efficientgrip performance 2 prevozili kar 10 tisoč kilometrov več kot z drugo najboljšo pnevmatiko z vidika obrabe. Najmanjši kotalni upor in s tem najnižjo porabo goriva ima pnevmatika znamke BF Goodrich (advantage), ki pa je zato slabša na mokri cesti. Na suhem asfaltu je med vsemi najbolj prepričala Hankookova pnevmatika ventus prime 3 K125.

In še nekaj zanimivih številk ...



Pri 16-palčnih pnevmatikah je znašala razlika v zavorni poti od 100 km/h do zaustavitve med najboljšo in najslabšo 4,5 metra, na mokri cesti pa od hitrosti 80 km/h že 7,3 metra. Najboljša pnevmatika je na mokri cesti splavala pri 84,4 km/h, najslabša že pri 77 km/h. Z najboljšo pnevmatiko pri obrabi prevozimo 53.600 kilometrov, z najslabšo zgolj 24.700 kilometrov. Pri porabi goriva so razlike manj očitne in sicer do 0,3 litra na sto prevoženih kilometrov.



Pri 17-palčnih pnevmatikah je znašala razlika v zavorni poti na suhem asfaltu do štiri metre, na mokrem pa do 8,5 metra. Najboljša je splavala pri 82,8 km/h, najslabša pri 72,6 km/h. S pnevmatiko z najmanjšo obrabo bi prevozili 42.800 kilometrov, z najslabšo pa 29 tisoč kilometrov.

Dimenzija 225 50 R17

Med 17 preizkušenimi pnevmatikami so oceno zelo priporočljivo dobile štiri pnevmatike. Med njimi je bila tudi ena nepriporočljiva pnevmatika.

Zmagovalka testa je bila Falkenova pnevmatika azenis FK510, ki je bila odlična tako na suhi kot mokri cesti. Malo slabša je bila pri kotalnem uporu in večji porabi goriva. Tik za njo je bila Continentalova pnevmatika premiumcontact 6, ki je bila v vseh pogojih zelo uravnotežena. Na mokrem omogoča natančno vodljivost, bila je tudi ena najboljših pri porabi goriva.

Pri splavanju je bila zelo prepričljiva Kumhova pnevmatika ecsta PS71, pri zaviranju in vodljivosti na suhi cesti pa Bridgestonova pnevmatika turanza T005.

Na suhi cesti sta bili zelo dobri Dunlopova pnevmatika sport maxx RT2 in Pirellijevo pnevmatiko cinturaro P7 C2, pri porabi goriva pnevmatika ESA+tecar spirit pro, na mokrem asfaltu pa Semperitova pnevmatika speed-life 3.

Oceno nepriporočljivo je dobila le Firestonova pnevmatika roadhawk. Na suhi cesti je bila še zadovoljiva, na mokri pa ne.