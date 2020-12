Gotovina za nakup avta? Tolliko Slovencev si ga privošči.

Prodaja novih avtomobilov je letos v Sloveniji upadla za četrtino, slabo polovico vseh so prevzeli fizični kupci. Zmagovalec trga bo renault clio, vrstni red najbolje prodajanih avtomobilov na skupnem trgu in med fizičnimi kupci pa se vidno razlikuje.

Prodaja novih avtomobilov je letos vsaj do konca novembra v Sloveniji padla za približno četrtino, tudi v decembru pa zaradi omejitev ob epidemiji covida-19 ne gre pričakovati izboljšanega položaja. Do konca novembra so tako trgovci v Sloveniji uspeli prodati 48.656 avtomobilov, kažejo podatki podjetja Porsche Slovenija. To je prav 25 odstotkov manj kot v prvih enajstih mesecih lanskega leta, ko so vsi skupaj prodali 64.920 novih avtomobilov.

Vsaj polovica kupcev teh vozil pa so bila podjetja oziroma pravni kupci. Letos je šlo do konca novembra v roke fizičnih kupcev 23.586 avtomobilov (48,4 odstotka trga), lani pa 30.839. Trg fizičnih kupcev je letos do konca novembra upadel za 23,5 odstotka. Med pravne kupce v tej statistiki spadajo tudi vsi tisti, ki so avtomobil kupili prek lizinga.

Volkswagen golf je s prihodom na trg nekoliko zamujal in na tržišče prispel ravno v začetku prvega vala epidemije covid-19. Foto: Gašper Pirman

Absolutni prodajni prvak leta je bil renault clio, ki prvo mesto zaseda tako na skupni lestvici kot tudi med fizičnimi kupci. Clio ima kar 7,7 odstotni tržni delež. Za njim so se razvrstili škoda octavia, renault captur, volkswagen golf in nissan qashqai. Med fizičnimi kupci je na vrhu torej prav tako clio, sledijo pa renault captur, volkswagen golf, volkswagen T-cross in škoda octavia.

Razlike v vrstnem redu med skupno prodajo in fizičnimi kupci so zelo očitne. Manjša odstopanja med vsotami vseh do konca novembra prodanih avtomobilov so sicer mogoča, kar pa na vrstni red bistveno ne bi smelo vplivati.

Renault captur je letos iz vidika prodaje v Sloveniji ugnal enega glavnih tekmecev, peugeota 2008. Foto: Gašper Pirman

Zanimiv je tudi pogled na izplen avtomobilov, ki se bodo 9. januarja potegovali za prestižni naslov zmagovalca izbora Slovenski avto leta. Med fizičnimi kupci ima najboljši prodajni rezulat renault captur, sledita pa mu škoda octavia in peugeot 2008. Volkswagen golf je s prihodom na trg nekoliko zamujal in na tržišče prispel ravno v začetku prvega vala epidemije covid-19. Na skupnem trgu je izmed finalistov pred vsemi škoda octavia, ki pa ima torej večji delež pravnih kupcev. Novi hyundai tucson je kot finalist izbora na trg prispel v zadnjem hipu in zato ga v teh prodajnih številkah praktično še ni.