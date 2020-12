To je že deseto leto zapored najbolj priljubljena barva

Raziskavo so spet opravili pri dobavitelju barv Axalta. Po njihovih podatkih je trenutno na cestah 38 odstotkov avtov obarvanih v belo barvo, 19 odstotkov je črnih in 15 odstotkov sivih. Bela barva je že deseto leto zapored najpogostejša izbira kupcev, očitno pa se bo ta trend še nadaljeval.

Črna barva prevladuje pri premijskih avtomobilih

Tretje leto zapored se je delež belih avtov na svetu ustavil pri 38 odstotkih, še zanimivejša pa je razporeditev črne barve. Že od prvega avtomobila dalje je črna tradicionalna izbira, v zadnjih letih pa je postala zaščitni znak premijskih limuzin. Kar 62 odstotkov vseh limuzin je v Evropi obarvanih v črno ali sivo.

Čeprav je bela na svetovni ravni daleč najbolj priljubljena izbira, pa so razlike med državami precejšnje. Na Kitajskem je namreč kar 57 odstotkov avtov belih, v nekaterih evropskih državah sta siva in bela poravnani pri približno 25 odstotkih.

Rumena in zlata sta najmanj priljubljeni v veliko državah, na Kitajskem pa imata kar petodstotni delež. Po drugi strani Kitajci ne marajo modre barve, prav tako je delež modre nizek v Južni Koreji.

V Evropi je črna barva daleč najbolj priljubljena pri premijskih avtomobilih. Foto: Gašper Pirman

Z Applom se je dvignila tudi bela barva

Do leta 2011 so kupci najpogosteje izbrali srebrno barvo, ki je bila kar deset let največkrat izbrani odtenek v avtomobilski industriji. Bela barva je zagon dobila z uspešnostjo znamke Apple. Njihovi, v belo obarvani izdelki so dobili oznako "kul" in predstavljali nekaj prestižnega. Ravno vse večja priljubljenost izdelkov Apple je vplivala na to, da so kupci belo barvo začeli povezovati s prestižem in povečali njeno priljubljenost. Enako velja za ameriškega proizvajalca električnih vozil Teslo, ki z belo barvo poudarja prestižnost svojih modelov.

V Severni Ameriki je presenetljivo največkrat izbrana rdeča barva, Evropejci pa se vse bolj navdušujejo nad modro (devet odstotkov) in srebrno (21 odstotkov).