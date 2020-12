"To je realnost tragedij v cestnem prometu"

"Vozite trezni," je glavni poziv letošnjega decembra, in naj postane glavno vodilo v vozniški kulturi vsakega izmed nas. V prometu ni prostora za alkohol. In pika.

V prometu ni prostora za napake, še manj pa za neodgovorna dejanja. Priložnosti za popravne izpite ni. Zato je obveza vsakega, ki sede za volan, da ravna odgovorno in po cestnoprometnih predpisih. In ker je eden od največjih grehov med vožnjo še vedno alkohol, naj pri vožnji velja načelo ničelne tolerance.

Pozivu k treznosti v prometu so se v tokratni kampanji, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa, pridružili vsi tisti, ki so na različne načine povezani s posledicami prometnih nesreč - to so prvi posredovalci na kraju nesreče in neposredno po njej. Reševalci, zdravniki, reševalci, policisti in gasilci so si enotni: Slovenija piha 0,0 !

Denis Vihar, diplomirani zdravstvenik, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, ZD Maribor:

Ko moraš svojcem povedati za tragedijo

"Si že kdaj moral komu povedati, da je v prometni nesreči izgubil koga od bližnjih?" To sprašuje policist Tomaž Kapus v svojem pozivu v akciji.

"Gasilci in reševalci vidimo preveč krvi in hudih poškodb, ki so posledica pijanih voznikov," pa jasno pove gasilec in reševalec Anže Albreht. Travmatolog Uroš Tominc, ki dela v urgentnem kirurškem bloku v UKC Ljubljana, kjer prihajajo najhujši ponesrečenci, je jasen: "Alkohol ni kriv za prometno nesrečo, odgovoren je človek, ki se vinjen usede za volan."

Vsi skupaj so v svojem pozivu jasni: "Bodite odgovorni, vozite trezni!"

Vsak tretji je žrtev pijanega voznika

Statistike govorijo same po sebi: zloraba alkohola je bila v prometu kriva za vsako tretjo smrtno žrtev na slovenskih cestah in premnogo poškodb. V 1.256 nesrečah, povzročenih od začetka leta do 26. novembra, ki so s zgodile pod vplivom alkohola, je umrlo 26 oseb, 113 je bilo hudo in 439 lažje telesno poškodovanih. To žal znova dokazuje, da alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč.

Poostreno nad pijane voznike

Od 7. do 31. decembra 2020 bo policija na območju Slovenije izvajala poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov. Policisti bodo preverjali vožnjo pod vplivom alkohola, poleg tega pa bodo izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. V okviru akcije, ki jo bodo bo izvedli skupaj z ministrstvom za zdravje, bodo voznikom, ki bodo napihali 0,0, izročili vstopnico za tradicionalni koncert Slovenija piha 0,0.

Agencija za varnost prometa je maja Policiji donirala 1.000 hitrih testov za droge, z namenom, da se področje nadzora nad vožnjo pod vplivom droge še okrepi.

Alkoholizirani povzročitelji letos povzročili nekoliko manj nesreč, a ob dejstvu, da je bilo prometa manj.

Letos (1. 1.-26. 11. 2020) so alkoholizirani povzročitelji povzročili 1.256 prometnih nesreč, kar je 138 nesreč oziroma 10 % manj kot v primerljivem obdobju lani. Vendar je ob tem treba poudariti, da je v času obeh epidemij, ob ukrepih za njuno zajezitev, na cestah manj prometa kot sicer.

Izmed vseh umrlih v prometnih nesrečah do 26. novembra (81 oseb) je kar 26 oseb izgubilo življenje zaradi alkoholiziranega povzročitelja.

Največ smrtnih nesreč (11 umrlih) so povzročile osebe pod vplivom alkohola v starosti od 45 do 54 let in od 55 do 64 let, sledita skupini povzročiteljev v starosti od 18 do 24 let in od 25 do 34 let, ki so odgovorni za 10 umrlih.

Pri 1,5 promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo poveča kar za 22-krat.

Zaradi vožnje pod vplivom drog umrlo 7 oseb

Povzročitelji pod vplivom drog in drugih psihoaktivnih snovi so povzročili 55 prometnih nesreč (lani 74). Povzročili so 6 smrtnih prometnih nesreč, v katerih je umrlo 7 oseb (lani 8), od tega je bil 1 povzročitelj tudi pod vplivom alkohola. Hudo telesno poškodovanih je bilo 14 udeležencev (lani 24), lažje telesno poškodovanih pa 39 udeležencev (lani 50).

Agencija za varnost prometa in partnerji v tokratni akciji še opozarjajo: "Vsakdo je odgovoren za svoja dejanja in odnos do drugih. Tudi v prometu, kjer egoizem in objestnost nimata kaj iskati. Pozivov za odgovorno vožnjo ni nikdar preveč. Bodite odgovorni, vozite trezni!"

