To je razlog, da jutri letalonosilke ZDA ne bo v Split

Letalonosilka USS Abraham Lincoln bi morala v Split pripluti jutri in na Hrvaškem ostati do 11. maja. To je sicer ena glavnih ameriških letalonosilk, ki je dolga 330 metrov in lahko sprejme 90 letal ter okrog 5.500 članov posadke.

Namesto v Split proti Bližnjemu vzhodu

Kot je poročal ameriški portal Axios, je tajna služba Mossad predložila ZDA informacije, da so v Perzijskem zalivu mogoči napadi na interese ZDA. Čeprav je bilo v Splitu že vse pripravljeno na obisk letalonosilke, za kar je izdala dovoljenje tudi hrvaška vlada, so obrnili smer in se odpravili proti Bližnjemu vzhodu. Zaradi zaostrenih razmer med ZDA in Iranom nameravajo Američani tam zbrati večjo skupino svojih letalonosilk.

Letalonosilka bi morala v Split pripluti jutri in tam ostati tri dni. Foto: Reuters

Napenjanje mišic med ZDA in Iranom

ZDA so lani ponovno uvedle sankcije proti Iranu. Takrat je predsednik Donald Trump odstopil od sporazuma o jedrski oborožitvi, del katerega je bil tudi prvotni umik sankcij. Te so usmerjene predvsem proti iranski nafti, ki je ključna za gospodarstvo te države.

ZDA je zagrozila s sankcijami proti vsaki državi, ki bi kupila iransko nafto. Prav tako so Iransko revolucionarno gardo označili za teroristično organizacijo. To je prvič, da ZDA tako opisujejo uradno telo vlade neke države.

V znak protesta je Iran zagrozil z blokado prehoda Hormuške ožine, ki povezuje Perzijski in Omanski zaliv ter velja za ključno naftno trgovsko povezavo na svetu. Položaj se tako zaostruje.