To je novi dron vojske ZDA #foto

Američani se že skoraj 20 let borijo proti terorizmu tudi na nebu, a v zadnjih letih se ta boj vse bolj umirja. V ospredje stopajo meddržavni spori, v katerih želijo v prihodnosti zmagovati s pomočjo cenejših bojnih letal ter njihovo številčnostjo. Rešitev za to je novo brezpilotno letalo kratos XQ-58A valkyrie, ki bi lahko spremenilo način bojevanja v prihodnosti.

Rešitev za svoje ambiciozne načrte vidijo v novem brezpilotnem bojnem letalu kratos XQ-58A valkyrie, ki ga je težko opaziti na radarju in je lahko s pomočjo enkriptane podatkovne povezave neposredno povezano z vojaškim letalom F-35 ter pilotu služi kot pomožno letalo. Kljub temu to nista njegovi glavni prednosti, temveč njegova nakupna cena. Zaradi tega bi se lahko v prihodnje strategija ameriškega bojevanja na nebu drastično spremenila.

Foto: Air Force

Kako še izboljšati učinkovitost bojevanja na nebu?

Brez kančka dvoma imajo ZDA največjo letalsko floto na svetu, kar zadeva število vojaških letal. Od konca druge svetovne vojne se je ta flota drastično zmanjšala, s 300 tisoč letal na današnjih 13.400, ki so razporejena po številnih zračnih bazah po vsem svetu. Razlog za takšno zmanjšanje je predvsem nenehen razvoj tehnologij, posledica česar je povečanje bojnih zmogljivosti letal, pa tudi visoke cene vzdrževanja letal. Zaradi tega so se prilagodile tudi navade ameriških zračnih sil, predvsem pa se je izboljšala njihova izurjenost. Posledično se je prilagodila tudi strategija bojevanja, danes pa na nebu ni pomembna številčna premoč, temveč tehnološka naprednost.

Ne le ZDA, tudi druge velesile imajo težave, kako pretentati vse bolj napredne obrambne sisteme. Kitajska in Rusija delata ogromne korake naprej in ameriška letala imajo v zraku enakovredne tekmece, razvoj pa z vsakim kupljenim letalom le napreduje. Američani za vsako vojaško letalo namenijo vsaj 80 milijonov dolarjev (75 milijonov evrov) in za to niti ni nujno, da se zna skrivati pred radarskimi sistemi. Vsaka izguba letala v boju ima lahko velik finančni vpliv, zato se strategija začenja spreminjati. Spet bo v ospredju količina letal, ne več količina tehnologije, natlačene v vsako letalo. In to je največja priložnost za brezpilotno letalo valkyrie.

Brezpilotni dron se lahko poveže tudi z letalom F-35 ter mu sledi, napade na ukaz pilota ali pa zavaruje letalo pred izstrelki. Foto: Reuters

Kot samostojen dron ali kot avtonomni kopilot

Valkyrie ima prostor za vsaj dve bombi manjšega premera in ima domet vsaj 3.200 kilometrov dosega. Toda pri ministrstvu za obrambo imajo večje načrte. Ta dron bi radi povezali s pomočjo zasebne podatkovne povezave z bojnim letalom F-35 ali povsem novim F-15EX. Takrat bi lahko dron deloval kot pomožni dron in s pomočjo umetne inteligence pomagal pilotu pri nadzoru svojega novega pomočnika. Pilot ga lahko pošlje tudi v izvidnico in mu pred preletom sporoči, kaj so njegovi senzorji zaznali. To brezpilotno letalo bi lahko tudi na ukaze pilota z letala F-35 izvedlo napad ali pa prestreglo izstrelke ter s tem rešilo pilota oziroma pregrešno drago bojno letalo.