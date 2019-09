To je najbolj dobičkonosen avtomobil na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najnovejša generacija kultnega 911 ni le navdušila ljubiteljev tega modela po vsem svetu, temveč je glede na prihodke navdušila tudi vodilne pri Porscheju. Glede na analizo najbolje prodajanih avtomobilov je najnovejši 911 najbolj dobičkonosen avtomobil med vsemi in pri Porscheju so šele začeli prodajo.

Foto: Gregor Pavšič

911 je postal prava zlata jama za Porsche

Ko je na začetku leta debitirala nova generacija 911, je obljubljala vsakodnevno uporabnost ter športnega duha ikone. Kupci so zato Porsche zopet nagradili in pograbili novega 911, ki pa ima sodeč po analizi Autonews Europe kar 47-odstotno maržo in kar 29-odstotni delež znotraj zaslužkov Porscheja.

Edini avtomobil, ki ima tako veliko maržo (50 odstotkov), je ferrarijev F8 tributo, ker pa je omejena proizvodnja, je odgovoren za le 17 odstotkov vseh zaslužkov Ferrarija.

Pri tem je treba upoštevati, da je osnovni 911 daleč najmanj dobičkonosna različica. Porsche bo še povišal maržo, ko bodo predstavili posebne in še za odtenek bolj športne različice. Velika večina kupcev namreč nestrpno čaka na različico turbo, tisti najbolj divji pa na GT3 in GT2.