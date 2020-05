To je izbira Slovencev: trije meseci za sodbo o dizlih in bencinarjih

Včeraj smo pisali o razporeditvi goriv pri novih prodanih avtomobilih v Evropi v prvem četrtletju. V sicer težkih razmerah in na ranljivem trgu je upadel delež tako bencinskih kot dizelskih avtomobilov, občutno pa je – kljub še vedno majhni skupni količini – narasel delež avtomobilov s priključnim kablom (100-odstotno električni, priključni hibridi).

V Sloveniji so podatki precej podobni, a nekatere razlike je mogoče opaziti. Združenje evropskih proizvajalcev ACEA v poročilu za Slovenijo sicer ne navaja podatka o številu priključnih hibridov, ki so bili sicer na našem trgu do zdaj v manjšini in tudi v senci povsem električnih vozil.

Prodaja električnih vozil se je skoraj podvojila

Število prodanih bencinsko gnanih avtomobilov je v prvih treh mesecih upadlo za 26 odstotkov, pri dizelskih različicah pa je bil upad 12-odstoten. Če bi upoštevali le razmerja znotraj bencinskih in dizelskih avtomobilov, je delež bencinskih letos narasel za štiri odstotne točke, delež dizelskih pa je upadel za pet odstotnih točk.

Število prodanih električnih avtomobilov je naraslo za 96 odstotkov, tudi njihov tržni delež pa je v tem obdobju znašal že 2,6 odstotka. V enakem obdobju lani je bil njihov delež še manjši od odstotka.

Statistika prodaje novih avtomobilov po pogonu (1. četrtletje 2020):

2020 2019 Sprememba Bencin 9.873 13.369 -26 % Dizel 5.482 6.240 -12 % Električni 387 197 + 96 %

Vir: ACEA