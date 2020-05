Težave z VW golfom, dobave novih ustavili

Pri Volkswagnu so potrdili težave z delovanjem sistema e-call pri novem golfu. Ta sistem je v Evropi obvezen od lanskega marca in poskrbi za pomoč pri klicu intervencijskih služb v primeru nesreče. Nemci so v golfu ugotovili težave z delovanjem tega sistema, zato so začasno ustavili dobave golfov novim kupcem.

Težavo bi lahko imelo okrog 30 tisoč golfov

Enako je morala zdaj narediti tudi Škoda z novo octavio, je poročal nemški Automobilwoche. Ker gre za zelo podobno programsko tehnologijo, bodo morali delovanje tega sistema v svojih vozilih preveriti tudi pri Seatu in Audiju.

Pri Volkswagnu se bodo v nekaj dneh odločili, kaj bodo storili z golfi, ki imajo to napako. Nezanesljivo delovanje sistema, povezano s prenosom podatkov, so v tovarni odkrili sami. Izključen ni niti vpoklic, ki bi lahko obsegal okrog 30 tisoč golfov s to potencialno napako.