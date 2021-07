Teslini rekordi pognali delnice v zeleno območje

Pri Tesli so razkrili prodajne podatke za drugo četrtletje in zopet poskrbeli za navdušenje med vlagatelji. V štirih mesecih so prodali 201.250 avtov, kar je rekordna številka, zato so se primerno odzvali tudi na borzi. Teslina delnica je tako pridobila 2,4 odstotka, na prodajo pa očitno ne vpliva vse večja konkurenca, ki kot po tekočem traku predstavlja nove električne modele. Tudi v Sloveniji je Tesla med električnimi avtomobili hitro prevzela primat, do konca junija so registrirali 103 tesle model 3.

Večina globalnih prodajnih številk je odvisna od modelov 3 in Y, ki sta cenovno najbolj dosegljiva in velikostno ustrezata večini kupcev. V drugem četrtletju je tako Tesla skupno prodala 199.360 modelov 3 in Y (izdelali so jih 206.421) ter 1.890 modelov S in X (izdelali so jih 2.340).

Veliko je odvisno od Kitajske

Teslina prodaja se v veliki meri opira na kitajski trg, kjer so imeli v zadnjih mesecih nekaj težav in so morali vpoklicati skoraj 300 tisoč avtomobilov, toda očitno so prebrodili te težave. Ameriški proizvajalec avtov sicer ne razkriva točnih prodajnih številk za vsako regijo, a dejstvo je, da rekorda ne bi zmogli podreti brez kitajskih številk. Te so tam očitno na visoki ravni, še posebej ker modela 3 in Y izdelujejo v domači tovarni v Šanghaju.

"Naše ekipe so opravile izjemno delo in se prebijale skozi težavno globalno dobavno verigo in logistiko," so pri Tesli zapisali v uradni izjavi ob razkritju uradnih prodajnih rezultatov.

Teslina prodaja vpliva na finančni trg

Četrtletna prodaja je eden najbolj pričakovanih dogodkov, celoten proces pa skrbno preučujejo tudi analitiki. Od prodajnih številk so odvisni tudi finančni rezultati in služijo tudi kot barometer za nadaljnje napovedi, v katero smer se bo gibal trg električnih avtov. Čeprav tekmeci pritiskajo z vseh smeri, je Tesla še vedno vodilen igralec na trgu, ki v največji meri napoveduje spremembe.

Zaradi rekordnih prodajnih rezultatov je včeraj delnica Tesle zrasla za 2,4 odstotka na 694,44 dolarjev (587.36 evrov).