Tesla vendarle tudi s cenejšim? Deutsche Bank razkriva podrobnosti.

Čeprav je Elon Musk letos že zanikal možnost, da bi Tesla izdelala nov manjši in cenejši model ter je vso pozornost namenil samovozečemu robotaksiju, novi namigi vendarle dajejo nekaj možnosti za večjo Teslino novost v letu 2025. Do govoric je prišlo po srečanju investitorjev s Teslinim Travisom Axelrodom, ki pri Musku skrbi prav za odnose z vlagatelji. Poročilo s srečanja je objavila nemška Deutsche Bank, ki je v New Yorku organizirala kongres na temo samodejne vožnje.

Avtomobil, ki bo cenejši od modela 3?

Ko je pogovor nanesel na temo Teslinih novosti v letu 2025, je Axelrode sodeč po poročilu napovedal nov cenejši model. Ta bi imel v ZDA redno ceno 37 tisoč dolarjev oziroma pod 30 tisoč dolarji s trenutno še veljavnimi olajšavami. Novost so označili kot “model Q”. Med novostmi v drugi polovici leta 2025 naj bi bila tudi podaljšana izvedba modela Y s tremi vrstami sedežev, ki bo namenjena le Kitajski.

V tem trenutku dodatnih informacij še ni. Tako ni znano, ali Tesla zares razvija povsem nov model, ali bodo le izdelali novost na osnovi obstoječih modelov. Po besedah Axelroda pa želijo v letu 2025 globalno doseči od 20 do 30 odstotkov večjo prodajo kot letos. Del rasti zagotovo polagajo v napovedani prenovljeni model Y.

Za primerjavo - trenutno najcenejša tesla - model 3 v različici RWD z manjšo baterijo - v ZDA stane 42 tisoč dolarjev. V Sloveniji je cena zanj 41 tisoč evrov.