Terenski avtobus za na konec sveta

Da ne gre za običajen 35-sedežni avtobus, zgovorno kažejo že fotografije, saj se ta torsus praetorian prav nič sramežljivo podi po kamnolomu in igraje vozi čez gromozanske luže. Gre za prvi štirikolesno gnani off-road avtobus, ki ni namenjen dolgočasnemu prevozu od točke A do točke B, temveč mora ta pot nujno vključevati makadam, neokrnjeno naravo in številne terenske izzive.

Za razvojem terensko-potovalnega avtobusa je ekipa iz Slovaške, ki je razvila Mercedesov zdaj že legendarni G 63 AMG 6x6. Čeprav morda ne gre za najočitnejšo izbiro svetovnih popotnikov, ima praetorian kar precej adutov v rokavu. Najočitnejša sta seveda njegov terenski značaj in zmogljivosti zunaj urejenih cest.

Idealen partner za pot okoli sveta

Kot navaja proizvajalec v svoji brošuri, ga lahko uporabljajo podjetja za prevoz zaposlenih do težko dostopnega rudnika ali kamnoloma, reševalne službe v gorah, praetorian je mogoče tudi predelati za potrebe vojske ali pa je preprosto potovalnik za potovanje okoli sveta oziroma najboljši partner pri dostopu do neraziskanih smučarskih poti.

Notranjost je popolnoma prilagodljiva in jo izdelajo po željah naročnika. Kar nekaj zanimanja so že pokazale dirkalne ekipe, saj je avtobus dovolj velik za prevoz dveh motorjev za motokros in celotne ekipe. V notranjosti so seveda funkcionalna kuhinja, spalni prostori in kopalnica.

So popotniki okoli sveta našli svojega idealnega partnerja? Foto: Torsus

Motor so si izposodili pri MAN

Čeprav gre za v celoti po naročilu narejen avtobus, so si motor izposodili pri nemškem MAN. To pomeni, da bo njegov 6,9-litrski Foto: Torsus vrstni šestvaljnik s 184 kilovati in 925 njutonmetri navora in polavtomatski menjalnik ZF znal servisirati vsak uradni serviser. To je dobro predvsem za vse svetovne popotnike, saj bodo v primeru težav bistveno lažje in hitreje našli primerno servisno podporo v praktično vseh državah sveta.

Ker so si pri MAN izposodili tudi preostali pogonski sklop, to pomeni, da ima praetorian vgrajene dve osi s paraboličnimi listnatimi vzmetmi, dva diferenciala z delno zaporo in velikanske terenske pnevmatike Michelin XZL TL. Pri vožnji po terenu močno pomaga še 389-milimetrska oddaljenost od tal, lahko zapelje v vodo globine 70 centimetrov in ima dodatno zaščiteno dno, ki varuje karoserijo pred udarci.

Varnost in udobje z roko v roki

Vsak sedež v notranjosti ima vgrajen tudi varnostni pas, stekla so iz fiberglasa in odporna proti praskam, ki jih lahko povzročijo leteči kamenčki ali veje dreves. Notranjost je seveda v celoti prilagodljiva, a to ima svojo ceno. Praetorian v osnovni obliki stane 155 tisoč evrov, a se cena lahko hitro povzpne ob izbiri posebnih personaliziranih dodatkov.

Foto: Torsus