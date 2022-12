Tedni za pozabo: Elon Musk in Tesla z velikimi izgubami

Tesla z električnimi avtomobili na evropskem trgu še naprej prednjači, toda težave s proizvodnjo in predvsem Muskov kaotični prevzem Twitterja sta Tesli letos odpihnila že 60 odstotkov oziroma več kot 600 milijard dolarjev vrednosti. S kakšno potezo in napovedano novostjo lahko Musk in Tesla, ki sta tako usodno neposredno povezana, umirita vlagatelje?

Tesla je v zadnjem desetletju med vsemi novinci najbolj pretresla svetovni avtomobilski trg. Ob prehodu v leto 2023 njihovi avtomobili dosegajo izjemne prodajne in proizvodne številke, a kljub temu je Tesla kot znamka že nekaj tednov na močnem prepihu. Nikakor ne gre povezovati na eni strani same konkurenčnosti njihovih dveh osnovnih avtomobilov in zadnjih vprašljivih potez Elona Muska, a obenem sta vizionarstvo in "norost" Muska ter uspeh Tesle že več kot deset let tudi neposredno povezana.

Proti vrhu evropskih avtomobilskih lestvic

Najprej avtomobili. Tesla je letos z nekaj meseci zamika odprla tovarno v Berlinu, ki pa še ne deluje s polno močjo. Dosegli so raven tri tisoč izdelanih avtomobilov na teden, načrtovan obseg za tovarno predvideva pet tisoč izdelanih vozil na teden. Tesla bo kljub nekaterim proizvodnim omejitvam letos prvič presegla mejo milijon prodanih električnih avtomobilov v enem letu, kar prav tako še ni uspelo nobenemu drugemu proizvajalcu.

Paradnemu konju model Y se je letos uspelo v nekaterih mesecih proslaviti celo kot najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Med električnimi avtomobili model Y in model 3 nimata resne konkurence. To je zaradi dobrega paketa zmogljivosti, prostornosti in učinkovitosti pogona, na nekaterih trgih je tudi cena zelo konkurenčna (primer Avstrije), veliko zaslug za prodajne uspehe pa ima tudi vitka ter hitra proizvodnja njihovih vozil. Ta postaja vse bolj zgled tudi tradicionalnim proizvajalcem.

Tesla model Y je najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi. Foto: Gašper Pirman

V letu 2023 bo Tesla začela s serijsko proizvodnjo poltovornjaka cybertruck. Foto: Tesla

Delnica Tesle letos že ob 60 odstotkov vrednosti

Toda vrednost Tesle, ki se je zavihtela med najbogatejša podjetja na svetu, je v zadnjih tednih strmoglavila. Še naprej je sicer z naskokom najvrednejši avtomobilski proizvajalec, toda letos je vrednost delnice upadla že za 60 odstotkov. Teslini delničarji so skupno izgubili 626 milijard dolarjev.

Vrednost podjetja ostaja pri 440 milijardah, kar je približno dvakrat toliko, kot znaša vrednost med avtomobilisti drugouvrščene Toyote. Tesla bo letos izdelala dober milijon, Toyota v svojem fiskalnem letu (do marca 2023) skoraj devet milijonov avtomobilov.

Ob prevzemu Twitterja: Elon Musk je Tesla in Tesla je Elon Musk

Upad delnice na sicer že tako razburkanem trgu se je zgodil iz številnih bolj ali manj očitnih razlogov. Tesla ima nekaj težav s tovarno v Šanghaju, kjer so morali omejiti proizvodnjo tako v decembru in tudi januarja bo v obdobju kitajskega novega leta zaprta dlje časa od predvidenega.

Toda največji upad za Teslo se je zgodil ob Muskovem prevzemu Twitterja. To odločitev in predvsem pomanjkanje jasne strategije so javnost in vlagatelji sprejeli sila negativno. Tudi Muskova napoved, da se bo z mesta direktorja Twitterja umaknil takoj, ko dobi namestnika, ni umirila upadanja na borzi. Čeprav Twitter nima neposredno veliko skupnega s Teslinimi avtomobili, je povezava med Muskom in Teslo izjemno tesna. Tesla je bržkone še vedno edini avtomobilski proizvajalec z direktorjem, ki ga pozna skoraj vsak slehernik, pa naj se zanima za avtomobile ali ne.

Notranjost novega modela S, kjer izstopata zdaj ležeči zaslon in predvsem zgoraj odrezani volanski obroč. Foto: Tesla

Tesla čaka na cybertruck, srednjeročno pa na električnega malčka

Medtem ko Tesla s svojima osrednjima avtomobiloma ostaja vodilna na trgu električnih avtomobilov, bodo za zagon vlagateljskega zanimanja potrebovali novosti. Na tem je tudi do zdaj temeljila izjemna rast njenih delnic. Začetek proizvodnje električnega tovornjaka še ni bil dovolj, eden od strateško najpomembnejših bo lahko električni poltovornjak cybertruck.

Zanj so velik stroj za ulivanje karoserij iz Italije že poslali v ZDA, prav tako so v tovarno že prispeli roboti za začetek proizvodnje. Neuradno naj bi Tesla za cybertruck prejela več kot milijon rezervacij. Te so resda povračljive in izjemno poceni, toda že če se bo le majhen delež teh odločil za nakup oblikovalsko kontroverznega vozila, bi bile prodajne številke lahko spet zelo visoke.

Med pomembnimi novimi modeli v prihodnjem desetletju bo predvsem napovedani najmanjši električni avtomobil, ki bi bil torej manjši in cenejši od modela 3. Američani za zdaj še nimajo dovolj proizvodnih zmogljivosti, torej tovarn, da bi vse te avtomobile lahko učinkovito izdelovali.

Twitter nekoč udarno Muskovo orodje, zdaj že velika nevarnost

Elon Musk je pred desetletjem Twitter izjemno uspešno izkoriščal za promocijo svojih avtomobilov. Domala vsaka objava, dolga tistih dobrih sto znakov, je imela enak informacijski učinek, kot so ga tekmeci dosegli z mnogo kompleksnejšimi in dražjimi promocijskimi kampanjami. Musk ima na Twitterju 123 milijonov sledilcev in konec leta 2022 je prav z njim nepričakovano dobil tekmeca, kakršnega avtomobilski industriji predenj še ni uspelo postaviti.