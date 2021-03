Tam, kjer ceste ni več: to vozilo se ni predalo #video

Poltovornjak je resda dolg več kot pet metrov in ima tudi več kot tri metre medosne razdalje, toda zanesljiv pogon in oddaljenost od tal (21-33 centimetrov) ga naredijo zelo konkurenčnega tudi izven urejenih cest.

Poltovornjak je resda dolg več kot pet metrov in ima tudi več kot tri metre medosne razdalje, toda zanesljiv pogon in oddaljenost od tal (21-33 centimetrov) ga naredijo zelo konkurenčnega tudi izven urejenih cest.

Tam, kjer tudi zasilne ceste skoraj ni bilo več, smo preizkusili nov Toyotin poltovornjak hilux. Ni zares nov, temveč le prenovljen − zadržal je terensko in delovno namembnost, dobil pa močnejši 180-"konjski" motor in tudi nekoliko bolj asfaltnim cestam prilagojeno vodljivost. V Sloveniji jih bodo letno prodali od 90 do 100.

Poltovornjaki so sicer še vedno dokaj nišna vozila, ki pa so že dolgo tega prerasla zgolj naloge robustnih in vzdržljivostnih terenskih delavcev. Moderni poltovornjaki morajo biti danes, zagotovo bolj kot kadarkoli prej, tudi udobni na asfaltu, imeti morajo več moderne infozabavne opreme in obenem še ponuditi videz vozila, ki je "kul". Pomemben del trga so postali kupci, ki jih izkoriščajo predvsem za preživljanje prostega časa. Keson lahko postane zelo priročen pri prevozu gorskih koles, s svojo nosilnostjo (skupaj s kakšnim šotorom na strehi ali zadnjem delu vozila) pa tudi odličen potovalni avtomobil.

Terenske zmogljivosti hiluxa že do zdaj niso bile vprašljive, pri Toyoti pa so morali izboljšati moč motorja in vozne lastnosti na asfaltu.

Tak poltovornjak je resda dolg 5,3 metra in ima dobre tri metre medosne razdalje. Pri ožjih zavojih med drevesi je treba paziti, da po "tovornjaško" zavoj začnemo dovolj na široko. Toda plezalne sposobnosti so odlične. Hilux je od 22 (enojna kabina) do 31 centimetrov (dvojna kabina) oddaljen od tal, svoje pa opravijo še štirikolesni pogon, reduktor, v našem primeru elektronska zapora zadnjega diferenciala, in pri novem, 2,8-litrskem motorju, dovajanje navora pri nizkih vrtljajih.

Vse to skupaj s samodejnim menjalnikom omogoči navidezno lahkotno plezanje tako navzgor kot tudi navzdol − še posebej ob vklopu že uveljavljenega sistema za nadzorovano spuščanje. Gume tokrat niso bile namensko terenske, temveč klasične zimske.

Video − vzpon in spust s hiluxom po brezpotju

Tak hilux se predstavlja z opremo invincible, ki naj bi prepričala okrog 40 odstotkov kupcev.

Hilux je eden najbolj prepoznavnih pickupov na cestah, saj ga pri Toyoti izdelujejo že od leta 1968. Zdaj nastopa že v osmi generaciji, in ob prihodu na slovenski trg so ga tudi prenovili. Na eni strani hilux (podobno kot tudi tekmeci) nudi povsem gospodarske oziroma delovne različice z enojno kabino, na drugi strani pa tiste najbolj vpadljive − če ima Fordov ranger najbolj skrajno različico raptor, pri Toyoti (predvsem z opremo) nekaj podobnega ponujajo z različico invincible.

Ta vendarle ohranja nekoliko bolj konvencionalen pristop. Zadnje vzmeti ostajajo listnate in to ne zmanjšuje nosilnosti vozila. Najpomembnejši dodatek pa je zdaj novi 2,8-litrski dizelski motor (v ponudbi je tudi še 2,4-litrski), ki prinaša moč 204 "konjev" (do zdaj le 150 "konjev"), 100 dodatnih njutonmetrov navora in nižje delovanje motorja v prostem teku (pri 500 vrtljajih na minuto).

Današnji trendi pri pickupih: vožnja mora biti dovolj "SUV-jevska" …

Položaj za volanom je prijeten in dovolj "SUV-jevski", da bi se z njim z veseljem odpeljali tudi na daljši potep. Pri Toyoti obljubljajo tudi bolj prijazen volanski mehanizem, ki bo do hitrosti 80 kilometrov na uro omogočal lahkotnejše upravljanje, prilagodili so tudi blaženje in podobno. Kaj več pa boste izvedeli po prvem testu hiluxa na asfaltiranih cestah.

Primerjava obeh motorjev:

2,4-litrski 2,8-litrski moč: 150 "konjev" 204 "konji" (+40 kW oz 54 "konjev") navor: 400 Nm 500 Nm (+ 100 Nm) pospešek 0-100 kmh: 12,8 s 10,1 s izpust CO2: 229-257 g/km 233-259 g/km uradna poraba: 8,7-9,7 l/100km 8,8-9,8 l/100km

Toyota je v Sloveniji v dveh letih (2017 in 2018) že prodala več kot sto hiluxov letno. Predlani je nato prav zaradi prešibkega motorja (in vpliva prodajno zelo uspešnega forda rangerja) prodaja padla na le 81 vozil. Letos jih nameravajo prodati med 90 in 100, prodajne načrte pa slovenskim trgovcem omejuje dodeljena kvota hiluxov.



Polovica kupcev bo hiluxa izbrala z opremo city in city plus, kar 40 odstotkov pa z najvišjim paketom invincible. Tak hilux stane med 40 in 45 tisoč evri, sicer pa se vstopne cene za izvedbo z dvojno kabino začnejo pri 33 tisočakih.

