Tako udobje na zadnjih sedežih nudijo le redki #foto

Foto: Rolls-Royce je na začetku septembra predstavil novo generacijo ghosta, upoštevali pa so tudi želje kupcev in razvili podaljšano različico.

Z dodatnimi centimetri prihaja tudi višja masa, ghost extended ima posledično 46 kilogramov (2.599 kilogramov) več kot običajni ghost. Zaradi daljše karoserije so morali oblikovalci ohraniti prepoznaven videz avtomobila, zato so podaljšali zadnja vrata in malenkostno preoblikovali karoserije ob samih vratih.

Kraljevsko udobje za lastnika

Bistvo podaljšane različice se skriva v notranjosti, kjer je na voljo poseben ležeči sedež. Med oba sedeža so vgradili še hladilnik za penino, ki ga je zasnoval sommelier in lahko deluje v dveh načinih – pri šestih stopinjah Celzija ali pri enajstih stopinjah Celzija.

Podaljšano različico poganja 6,75-litrski dvanajstvaljni motor z 420 kilovati in 850 njutonmetri navora. Kljub dodatnim kilogramom in centimetrom ghost extended ostaja izredno zmogljiv, do stotice pospeši v 4,8 sekunde in doseže elektronsko omejeno najvišjo hitrost 250 kilometrov na uro.

