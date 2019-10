Tako so Španci po cesti peljali velik krak vetrnice #foto

Na tak inovativen način so v Španiji prevažali enega izmed krakov vetrnice, ki so ga lahko dvignili do naklona 65 stopinj.

Španski proizvajalec modernih vetrnih turbin Norvento je moral nove krake vetrnice prepeljati do Luga na severozahodu države. Pri tem so prvič uporabili tak sistem transporta, kjer jim je pomagala posebna naprava za dvig tovora.

Dvižna naprava omogoča prevoz do 80 metrov dolgega tovora

S tem so omogočili prevoz bistveno daljših konstrukcij. Trenutno lahko na ta način prepeljejo do 80 metrov dolge elemente in pri prevozu sestavnih delov vetrnic so take rešitve še kako dobrodošle. Krak vetrnice so lahko dvignili do naklona 65 stopinj in na tak način lahko tovor peljejo tudi skozi ožje in bolj zavite odseke.

Foto: Norvento