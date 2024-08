Tako si je razstavo avtomobilov zamislil kitajski industrijski velikan #foto

CATL je največji kitajski proizvajalec baterij za avtomobile, ki je neposredno povezan z mnogimi največjimi avtomobilskimi proizvajalci tako na Kitajskem kot tudi v Evropi. Na Kitajskem imajo več kot 46-, na globalnem trgu pa 37-odstotni delež med električnimi avtomobili.

Zgolj razstavni, informacijski in izobraževalni center

V mestu Čengdu so zdaj odprli veliko razstavišče z imenom CATL New Energy Plaza, v katerem lahko obiskovalcem pokažejo več kot 50 različnih znamk avtomobilov in skoraj sto različnih modelov. Med vključenimi znamkami so Nio, Tesla in Xiaomi, pa tudi evropske znamke, kot sta BMW in Volkswagen.

To je prvič, da je CATL kot proizvajalec baterij navezal stik neposredno s kupci avtomobilov. V veliki stavbi, ki bo brez prestanka odprta 365 dni na leto, bodo na 13 tisoč kvadratnih metrih avtomobile le razstavljali – prostor namreč ni namenjen prodaji.

Poudarek bo tudi na izobraževanju obiskovalcev s področja električnih vozil. Ta so skupaj s priključnimi hibridi v zadnjem mesecu na Kitajskem prvič presegla prodajo klasičnih avtomobilov.

Foto: CATL

Foto: CATL

Foto: CATL

Foto: CATL