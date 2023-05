Tako boste lažje ohranjali vrednost svojega vozila

Redno servisiranje in vzdrževanje vozila sta ključna dejavnika za zagotavljanje varnosti, zanesljivosti ter dolge življenjske dobe avtomobila. Negovanje in skrb za vozilo ne prispevata le k njegovi optimalni učinkovitosti, temveč tudi zmanjšujeta stroške popravil ter povečujeta vrednost vozila ob morebitni prodaji. Starejše, kot je vozilo, več je možnih okvar, posledično pa je redno servisiranje vozila toliko bolj pomembno. Glede na vlogo jeklenega konjička v našem življenju je prav, da tudi skrb zanj in za njegovo vzdrževanje prepustimo za to usposobljenim strokovnjakom.

Redno vzdrževanje in servisiranje vozila sta ključna koraka pri ohranjanju njegove vrednosti. Foto: Avto Slak d.o.o.

Dejstvo je, da lahko le dobro izobražena oseba z ustreznim orodjem pravilno vzdržuje avtomobil. S 35-letno tradicijo in izkušnjami je družinsko podjetje Avto Slak pravi naslov za vse, ki iščete celostno storitev za vse avtomobilske potrebe. Kupujete nov ali rabljen avtomobil, iščete zanesljiv, sodoben servis, ima vaš avtomobil nekaj "bušk", ki potrebujejo pozornost kleparja, morda pa le potrebujete nove pnevmatike? Avto Slak na obeh lokacijah, tako v Trebnjem kot v Novem mestu, zagotavlja najkakovostnejši servis, kleparska in ličarska popravila ter avtooptiko, vse v urejenih in sodobnih prostorih. So pooblaščeni servis za VW, Seat, Škodo in Audi ter zagotavljajo garancijo na vgrajene nadomestne dele in na opravljeno delo.

Foto: Arhiv ponudnika

Zaupanje in spoštovanje strank, ki se vedno znova vračajo k njim

Avto Slak, podjetje s sedežem v Trebnjem in poslovno enoto v Novem mestu, že vrsto let uspešno deluje na področju avtomobilske industrije in je sinonim za zanesljivega partnerja na poti vaše mobilnosti. Z dolgoletno tradicijo, kakovostno ponudbo in vrhunsko storitvijo so si pridobili zaupanje in spoštovanje strank, ki se vedno znova vračajo k njim.

Ena od najbolj cenjenih dejavnosti podjetja Avto Slak je prodaja novih in rabljenih vozil. Ponujajo širok izbor vozil vseh priznanih znamk, od luksuznih limuzin do športnih terencev, tako da stranke lahko najdejo vozilo, ki popolnoma ustreza njihovim potrebam in željam. Poleg tega imajo tudi lastno servisno delavnico, kjer se izvajajo redni servisi, vzdrževanje in popravila vozil. Strokovno usposobljena ekipa mehanikov poskrbi za brezhibno delovanje avtomobilov in hitro odpravo morebitnih težav.

Poleg rednih servisov v Avto Slaku nudijo tudi dodatne storitve, ki pripomorejo k ohranjanju vrednosti vozila. To vključuje storitve popravil karoserije, ličarstva, odpravljanja prask in udarnin ter drugih kozmetičnih popravil. S tem se vozilu povrneta prvotna sijaj in videz, kar povečuje njegovo privlačnost in vrednost. Podjetje se osredotoča tudi na uporabo originalnih nadomestnih delov, kar zagotavlja kakovost in dolgo življenjsko dobo avtomobila.

Poleg rednih servisov v Avto Slaku nudijo tudi dodatne storitve, ki pripomorejo k ohranjanju vrednosti vozila. Foto: Avto Slak d.o.o.

Številne koristi rednega servisiranja in vzdrževanja vozila

Redna servisiranje in vzdrževanje vozila sta pomembna zaradi številnih vidikov. Katerih? V prvi vrsti zaradi varnosti in zanesljivosti na cestah. Redni servisi omogočajo temeljit pregled ključnih komponent vozila, kot so zavore, pnevmatike, vzmetenje, luči in varnostni sistemi. Strokovnjaki na servisu preverijo in zagotovijo, da so ključne funkcije vozila v optimalnem delovnem stanju, kar povečuje varnost in zmanjšuje tveganje za nesreče.

Redno vzdrževanje preprečuje okvare in nenadne odpovedi vozila ter pomaga ohranjati učinkovitost vozila. Motor, ki je v dobrem stanju, bo deloval bolj učinkovito in porabil manj goriva. Pravilno vzdrževane komponente, kot so zračni in gorivni filtri, svečke, olje itd., omogočajo optimalno delovanje vozila ter zmanjšujejo porabo goriva.

Vsekakor velja omeniti, da redna vzdrževanje in servisiranje vozila podaljšujeta njegovo življenjsko dobo. Skrbno vzdrževanje motorja, menjalnika, podvozja in preostalih komponent preprečuje prezgodnje obrabe ter podaljšuje funkcionalnost vozila. S tem lastnikom avtomobilov omogoča dolgo uporabo vozila, kar je tudi ekonomsko koristno.

In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno − vozilo, ki ima redno servisno zgodovino in je bilo skrbno vzdrževano, ima ob morebitni prodaji višjo tržno vrednost. Tudi potencialni kupci so bolj zaupljivi do vozil, ki so bila redno vzdrževana. Vaše vozilo bo imelo potrjeno servisno knjižico in na ta način znano zgodovino.

Podjetje Avto Slak odlikujejo strokovnost in usposobljenost kadra, garancijska popravila. Vaše vozilo vedno popravijo ali servisirajo z originalnimi nadomestnimi kosi. Foto: Avto Slak d.o.o.

Servis Avto Slak za vozila Volkswagen, Seat, Škoda in Audi

Pri Avto Slaku v Trebnjem in Novem mestu vas pričakuje visoko usposobljeno osebje, ki bo prijazno prisluhnilo vašim željam in potrebam. Svoj servisni termin si lahko zagotovite na uro natančno s preprostim klicem na njihovo telefonsko številko ali s klikom na njihovi spletni strani.

Sprejel vas bo njihov servisni svetovalec, ki bo za vas poiskal najboljše rešitve glede popravila vozila. Redni servisi in izredna popravila vozil pri Avto Slaku potekajo s pomočjo najmodernejših diagnostičnih orodij in številnih specialnih orodij, ki jih predpisuje sam proizvajalec vozila. Servisi so opravljeni natančno po tovarniških navodilih in standardih.

V njihovi servisni delavnici redno skrbijo za nadgradnjo vašega vozila. Ta zajema posodobitev programske opreme, informacijskega sistema, nove krmilnike motorja ter odpravo morebitnih serijskih napak ob odpoklicih. Vse to izvajajo šolani in usposobljeni mehaniki, ki so vselej seznanjeni z vsemi novostmi s področja avtomobilske tehnologije.

Pri Avto Slaku nudijo tudi možnost hitrega servisa. Gre za možnost manjših popravil, kot so menjave žarnice, polnjenje klimatske naprave ali vulkanizerske storitve, ki jih izvajajo brez predhodnega naročanja.

Servis vozil Avto Slak je že povsem pripravljen na prehod k električnim vozilom. So namreč kvalificirana delavnica za popravila in servis električnih vozil, ki so dandanes na cestah vse bolj pogosta.

Gledano v celoti ima vzdrževanje vozila na pooblaščenem servisu Avto Slak številne prednosti. Ne pozabite na že omenjeno boljše ohranjanje vrednosti svojega vozila, saj bo to imelo potrjeno servisno knjižico in na ta način znano zgodovino. Ob rednem servisiranju svojega vozila pri Avto Slaku vam nudijo podaljšano jamstvo, s pomočjo katerega boste v brezskrbni vožnji lahko uživali do četrtega leta starosti svojega vozila oziroma do 160 tisoč prevoženih kilometrov. Za popravila in servise vozil, starejših od štirih let, pa medtem nudijo akcijske cene in pakete. S temi želijo strokovno vzdrževanje vozila po vseh normativih narediti cenovno ugodno in na ta način sprejemljivo za vsak žep.

Na originalne nadomestne dele in opravljeno storitev nudijo 24-mesečno garancijo ter vam doma in v tujini po vsakem opravljenem servisu nudijo brezplačno asistenco.

Vozilo po vsakem servisu brezplačno operejo. Na njihovem pooblaščenem servisu lahko prijavite škodo za vse zavarovalnice. Za čas popravila vam nudijo tudi široko paleto nadomestnih vozil, s katerimi se skušajo vselej približati vašim potrebam.

Foto: Avto Slak d.o.o.

Kleparsko-ličarske storitve podjetja Avto Slak: izkušnje, strokovnost in več kot 30-letna tradicija

Postopek popravila poškodb na vašem avtomobilu je pri Avto Slaku povsem preprost, saj lahko vse opravite na enem mestu. Sprejelo vas bo njihovo prijazno osebje, ki bo poskrbelo, da ustrezno popravijo škodo. Na začetku avtomobil skrbno pripravijo na popravilo tako, da ga operejo in primerno zaščitijo. Za popravila skrbi šolano osebje, ki črpa znanje tudi z dolgoletnih izkušenj njihovih mojstrov. Delo je opravljeno natančno, po tovarniških navodilih. Na vaše vozilo vgrajujejo izključno kakovostne originalne dele. Popravila se medtem izvajajo le s kakovostnimi ličarskimi materiali.

Izvajajo tudi suha popravila poškodb od toče, prav tako pa tudi menjave in popravila avtomobilskih stekel. Pri slednjih opravijo tudi kalibracijo kamere na vetrobranskem steklu s pomočjo specialnega orodja. Pri svojem delu uporabljajo številna specialna orodja, ki jih sproti posodabljajo, da so v koraku z najmodernejšimi normativi. Vselej se zavedajo, da na vašem vozilu šteje vsak detajl, zato skrbijo tudi za poliranje in korekturo ter navsezadnje za skrbno kontrolo.

Popravila vašega vozila v kleparsko-ličarski delavnici Avto Slak imajo številne prednosti. Poleg že navedenega velja omeniti tudi garancijo na opravljeno storitev in vgradnjo materialov ter prilagajanje nadomestnih vozil, glede na vaše potrebe in zahteve.

Vrhunska storitev in zadovoljstvo strank sta vedno na prvem mestu pri Avto Slaku. Njihovo usposobljeno osebje je vedno pripravljeno prisluhniti strankam, svetovati in ponuditi najboljše rešitve. Prijazno vzdušje in profesionalnost, ki ju izžarevajo, ustvarjata zaupanje in dolgoročne odnose s strankami. Poleg tega so tudi hitri in odzivni, kar je še posebej pomembno v primeru nujnih popravil ali vprašanj.

Foto: Avto Slak d.o.o.