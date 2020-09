Svetovni avto iz leta 1988 gre končno v pokoj

Peugeot je leta 1997 prenehal proizvajati model 405, ki je na ceste zapeljal davnega leta 1987 in naslednje leto dobil celo laskavi naziv svetovni avto leta 1988, a to še ni bil konec za ta legendarni model. V naslednjih 23 letih je iz tovarn v Zimbabveju, Egiptu, Iranu, Čilu, Argentini, na Poljskem, v Tajvanu in na Tajskem zapeljalo še približno pet milijonov štiristopetic, po 33 letih pa je prišel čas za njihovo slovo. Ne gre sicer za dokončno slovo, iranski proizvajalec avtov IKCO je namreč naredil prenovo modela in oznako spremenil v 406.

Ni veliko avtomobilov, ki več desetletij vztrajajo v hitro razvijajoči in spreminjajoči se avtomobilski industriji. Avti so danes že po nekaj letih v zaostanku za novimi tekmeci, zato so prenove vse pogostejše in generacijski prehodi časovno vse hitrejši. Kljub temu smo do zdaj videli tudi nekaj izjem. "Katrco" oziroma renault 4 so v Novem mestu izdelovali vse do leta 1991, čeprav so Francozi avto na ceste poslali že leta 1961. Tudi volkswagen beetle je eden izmed takšnih modelov, Volkswagen ga je v Mehiki izdeloval vse do leta 2003, fiat 124 pa je model postal pri ruski Ladi.

V Evropi konec že davnega leta 1997

Peugeot je 405 izdeloval v Franciji in Angliji vse do leta 1997, ko je prišel njegov konec. Prodajno žezlo je prijel 406 in nadaljeval Prenova prinaša nekaj novodobnih dodatkov, a kljub novemu imenu gre v resnici za Peugeotov legendarni model 405. Foto: Wikimedia Commons prodajo v Evropi, toda kljub evropski upokojitvi to še ni bil dokončen konec za ta legendarni model. Peugeot je nadaljeval proizvodnjo in prodajo modela v državah, kjer je standard življenja bistveno nižji, kupna moč pa manjša. V več kot dvajsetih letih so tako naredili še pet milijonov teh avtov.

V zadnjih letih so ustavili proizvodnjo 405 v praktično vseh državah, edini, ki niso obupali nad Peugeotovo limuzino, so bili Iranci. Tam ga je izdelovalo podjetje IKCO, ki je odkupilo vse pravice ter proizvodne stroje, kalupe in načrte. A tudi tam so se odločili, da je končno prišel čas in 405 poslali v pokoj. Letos bodo izpolnili še vsa predhodna naročila, a prodajo modela so končali. Peugeot 405, svetovni avto leta, je tako po 33 letih proizvodnje le odšel v zasluženi pokoj.

Do konca lanskega leta so peugeot 405 pod licenco izdelovali tudi v Iranu, kjer pa so končali proizvodnjo. Letos bodo le še izpolnili vsa preostala naročila. Foto: Wikimedia Commons

Konec za 405, vrača se 406

Čeprav se uradno 405 poslavlja, v resnici ne gre za njegov konec. Peugeot je licenco in potrebno orodje prodal podjetju Azermash iz Azerbajdžana. Država ima velike načrte, saj želijo izdelati sedem tisoč svojih avtov do leta 2023. Azermash bdi nad tremi avtomobilskimi znamkami, peugeot 405 pa bo nosil ime khazar, kar je ime ena izmed treh znamk v skupini.

Pri Khazarju so poskrbeli za manjšo prenovo modela in mu nadeli novo ime - 406. Čeprav pod drugim imenom, bo 405 še naprej živel z novodobno dodatno opremo, kot so prostoročno odklepanje avta, električna stekla, klimatska naprava in dve zračni blazini. Za nakup bodo morali Azerbajdžanci pripraviti vsaj 9.250 evrov.