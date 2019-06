Superiorni jaguar, a elektrika (zaenkrat) v domeni prestiža #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo je zapeljal eden najbolj vročih avtomobilov letošnjega leta, ki ga hkrati poganja izključno električna energija. I-pace je vse, kar od električnega avtomobila pričakujemo, toda vse to nosi visoko ceno – kupci bodo morali zanj odšteti vsaj 80 tisoč evrov. Je vrhunsko električno vozilo rezervirano le za izbrance? Prodajne številke to potrjujejo.

Foto: Gašper Pirman Jaguar i-pace je gotovo najradikalnejši model, ki so si ga v 82-letni zgodovini zamislili pri Jaguarju. Serijski osvajalec številnih nagrad (evropski avto leta in svetovni avto leta 2019) je v nekatere prodajno uspešne države zapeljal že lani, Slovenci pa smo morali nanj čakati vse do zdaj.

Težko pričakovani električni Britanec je v kratkem obdobju prepričal dva kupca, ki sta bila pripravljena vstopiti v svet elektromobilnosti. Do konca letošnjega leta bi radi prodali še nekaj primerkov ter se prodajno približali tesli X. Kljub temu, da uradno v Sloveniji nimamo prodajalca ameriških električnih avtomobilov, jih v povprečju k nam pripelje približno deset. Ravno toliko bi jih radi prodali pri nas pri Jaguarju, a neulovljivi ostaja audijev e-tron. Letos želijo najti 40 novih kupcev. Po drugi strani bo eden večjih konkurentov, mercedes-benz EQC, k nam zapeljal šele čez dve leti.

Električna mobilnost le za izbrance

Ob pogledu na te številke hitro postane jasno, da je električna mobilnost z daljšim dosegom v večini primerov še vedno le domena Foto: Gašper Pirman premožnih kupcev. I-pace namreč po podatkih tovarne ponuja po merilnem ciklu WLTP 470 kilometrov dosega, e-tron 412 kilometrov in teslin X 505 kilometrov. Tem številkam se trenutno približa le hyundai kona electric, ki je znatno cenejša od omenjene trojica. Pri Jaguarju se cene pričnejo pri 80 tisoč evrih, pri e-tronu pri 83 tisoč evrih in pri tesli X pri okoli 85 tisoč evrih.

Dokler ne bo elektromobilnost cenovno dosegljiva večini ljudi, bodo takšni avtomobili primerni le za izbranih petdeset ljudi v Sloveniji. S prihodom konkurence se bodo cene seveda spustile, a zdi se, da je resnično vrhunska izkušnja vožnje z dovolj dolgim dosegom in hitrim polnjenjem primerna le za tiste z debelimi denarnicami.

Foto: Gašper Pirman

Zasluženo pobira prestižne nagrade

Čeprav je i-pace čistokrvni Britanec, pa ga ne bodo izdelovali na otoku, temveč pri naših severnih sosedih, v podjetju Magna Steyr v Foto: Gašper Pirman Gradcu. Električna mačka je narejena na osnovi aluminijaste platforme in v drobovju skriva popolnoma nov električni motor in Jaguarjevo lastno baterijsko tehnologijo. Kljub temu se tehtnica ustavi pri 2,2 tone, kar se pozna predvsem pri dinamičnih sposobnostih in pri zaviranju.

V praksi je i-pace še vedno izredno hiter avto, ki do stotice potrebuje le 4,8 sekunde in tudi s pospeškom pri 130 kilometrih na uro nariše nasmeh na obraz. Težko pričakovani jaguar v dolžino meri 4,682 milimetrov, medosje pa meri kar 2,990 milimetrov.Čeprav vizualno deluje manjši, ima kar 16 centimetrov daljše medosje kot limuzina XE. Oblikovno sicer sledi ostalim novejšim bratom, le da se malenkostno poklanja superšportnemu C-X75, kar se lahko vidi pri sprednjih blatnikih.

480 kilometrov bi moralo biti dovolj za večino voznikov

Na dnu avta se skriva baterija z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur, ki jo sestavlja 432 litij-ionskih celic in poskrbi za 480 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP. Za tempo skrbita nova kompaktna elektromotorja, po eden na vsaki premi, ki proizvedeta 294 kW (400 KM) in 696 Nm navora.

Polnjenje baterije s takšno kapaciteto seveda ni primerno na domači vtičnici, zato vam pri Jaguarju vgradijo hišni wallbox s hitrejšim polnjenjem, i-pace pa je kompatibilen tudi s hitrimi polnilniki vse do moči 100 kilovatov. V tem primeru se baterija do 80 odstotkov napolni v samo 45 minutah.

Foto: Gašper Pirman

Na zadnji klopi ima več prostora za kolena kot za glavo

Zaradi električne zasnove in majhnega pogonskega sklopa so inženirji lahko povečali potniško kabino. Ko smo sedli na zadnjo klop vozila, je ostalo še dobrih petnajst centimetrov prostora za kolena. Več težav smo imeli pri višini glave, kjer smo se že z lasmi dotikali strehe. Pohvaliti moramo tudi prtljažni prostor, ki meri kar 656 litrov, hkrati pa je pod sprednjim pokrovom še dodatnih 27 litrov prostora.

Foto: Gašper Pirman