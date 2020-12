Štirje motorji iz Slovenije: tako se pelje ta "pickup" #video

Koncept motorjev, vgrajenih v posamezna kolesa, je v avtomobilski industriji še povsem nov. Nadzorovati veliko moč in bistveno večjo maso kolesa prav gotovo ni mačji kašelj, na osnovi robustnega tovornjaka poskušajo s tako rešitvijo začeti pri ameriškem Lordstownu. To zagonsko podjetje je za partnerja pri razvoju “kolesnih” motorjev izbralo slovensko družbo Elaphe iz Ljubljane.

Za zdaj še v predserijski fazi razvoja

Američani so pokazali video delujočega prototipa. Ta je sicer še v začetni fazi A, z letom 2021 naj bi prešli v fazo B. Nato sledi predserijska in nato serijska proizvodnja. Lordstown bo vozilo najprej ponudil flotnim kupcem in z njihove strani so za zdaj dobili 5o tisoč prednaročil.

V kolesa so vgradili najmočnejši Elaphov proizvod, to je motor z oznako L-1500. Vsak 370-voltni elektromotor ima konično moč 110 kilovatov in 650 njutonmetrov navora. V kolo je vgrajen tudi že zavorni disk in zavorne čeljusti.